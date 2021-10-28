產檢胎兒心跳停了！廣告小妹痛哭：是不是我做錯了

網紅廣告小妹（凡槿）8日宣布做試管嬰兒成功的好消息，老公還幫寶寶取名為「小聰」，結果懷孕還不到一個月，她昨（27）日在臉書透露，產檢時腹中胎兒心跳停止，只好做人工流產，她得知壞消息時仍故作堅強，不肯在長輩面前掉淚，直到回家後才抱著老公痛哭，自責地問：「是不是我哪個環節做錯了？」令網友心疼不已。





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▲廣告小妹透露，兩周前產檢發生胎兒沒了心跳。（圖／翻攝廣告小妹FB）

廣告小妹坦言體質不易受孕，婚後也未準備好生兒育女，直到疫情期間，見證許多生離死別，突然想要有個孩子，在世間有個牽掛，刻意選在35歲生日當天告知家人，隨後啟動試管療程，過程十分艱辛，但聽見孩子心跳聲的那一瞬間，感覺都值得了。





結果本月中旬，她歡天喜地去做產檢時，卻被告知嬰兒沒有心跳，當下自我安慰是自然淘胎現象，理性選擇引產，回家才抱著老公痛哭，自責「是不是我哪個環節做錯了」，手術前和胎兒道別，老公摸著她肚子說：「小聰對不起，爸爸從來沒有學習過懷孕是怎麼一回事。下一次你來，我會對你們更好。」





廣告小妹沉痛地說，「小聰」的離開，讓夫妻一夜長大，像上了一堂課，知道生命多麼脆弱，女性生育犧牲多大，未來會拋開難過與哀傷繼續前進。粉絲則暖心安慰她「他只是還沒準備好。只要妳還相信，他會回來的」、「好好復元、休息，沒有問題，孩子一定會回來」。



