常見家長機車超載！他轟「買不起車別生」 眾揭無奈現況
台灣有著機車王國的名號，不少人上下班都是依靠機車通勤。但有網友就發現常常看到許多家長騎機車違規超載孩子，忍不住發文大罵，然而文章曝光後，卻意外掀起兩派鄉民的激辯。
編輯中心/綜合報導
2021-10-27 20:24:56｜2021-10-27 20:44:47
原PO在論壇PTT上發問提到「看到很多人機車都違規超載小孩，每次看都覺得很危險，根本人包鐵，出事的話，小孩直接噴飛很危險欸，有汽車才能對得起家人吧？買不起車是不是就不要先生小孩？」
文章內容隨即有不少鄉民共鳴表示「看到騎車後座抱幼兒就覺得很恐怖」、「騎車超載跟把小孩當氣囊沒兩樣」、「有房有車再考慮生小孩比較好，不然全家出遊要騎車」、「正確，超危險的」。
但也有不少家長無奈表示「校門口經常就兩排汽車並停等小孩，真的很懶得開車去跟大家擠，騎車方便除非下雨」、「開車去根本塞爆」、「我有車開，但我還是會騎車載小孩，市區擠死」、「有車開還騎機車接送小孩的人很多」、「有車有房我還是常騎機車載小孩」、「我同事夫妻年收破300萬，還是騎機車載小孩，他說來回時間差2倍多」、「不是買不起，是不方便」。
事實上根據《道路交通安全規則》第88條規定，重型及普通輕型機車在駕駛人後設有固定座位者，得附載一人。若超過規定人數，則可依《交通管理處罰條例第31條5項》處新臺幣三百元以上六百元以下罰鍰。（編輯：潘毅）