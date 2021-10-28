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歧視還是把關？荒謬的「境外面談」　新住民的艱難婚姻路

記者李芷涵/綜合報導

2021-10-28 08:05:00｜2021-10-28 08:47:47

《四方報》報導，隨著跨國婚姻移民越來越普遍，台灣新住民人口已經有50多萬，加上二代人口已經突破百萬大關，是台灣在地不容小覷的新活力，也對豐富台灣多元文化有重要影響。然而，在新住民議題上，不論是政策面或社會文化層面卻仍不夠友善，不少新住民仍要背負歧視性的偏見與標籤。台權會秘書長施逸翔與《四方報》淺談新住民的人權問題，以及跨國婚姻制度的不合理規定。

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台灣社會過去對東南亞文化的背景不了解，引發很多歧視排外的情形，讓新住民承受不少污名與委屈；而在政策上，給新住民帶來最多困擾的則當屬《國籍法》中的種種不合理規定。

施逸翔回顧，台灣新住民團體第一次大規模反對的政策是《國籍法》中「財力證明」的要求，該規定要求申請歸化中華民國的外籍配偶需達到一定門檻的財力，這是一項歧視性的排外政策，很多台灣人自己都無法符合這項標準。

此外，過去《國籍法》還有一個不合理的規定，要求這些外籍配偶在歸化成台灣人之前要先放棄原國籍，才能進入國籍申請程序，造成申請者陷入無國籍的困境中，無法回母國，也無法在台灣成為公民，人權狀況受到侵害。《國籍法》過去也規定，有「不良素行」者會喪失歸化資格，抽象的用詞引發新住民及人權團體批評。這些不合理的規定最終在各方團體的積極抗爭下終於一一進行修正。

不過，目前跨國婚姻制度還有一項侵犯人權的大問題，那就是「境外面談」制度。外交部針對包括印尼、菲律賓、越南、泰國、柬埔寨等21個國家有特別的跨國婚姻規定，要求婚姻移民在來台前需先在各國的境外外交單位進行面談，以確認「婚姻真實性」。除了21國的選定標準模糊，可能有種族歧視的嫌疑，這個原本要預防「假結婚」和「人口販運」的政策，實際執行時，面試官問得卻是「伴侶內衣顏色」、「多久行房一次」等極其私密的問題，如果答的不好或不一致，申請就可能被拒絕。施逸翔強調，「這樣的面談很多台灣人自己都無法通過，分居的伴侶更是不可能過關，是一項歧視性的不合理政策」。

施逸翔特別呼籲，台灣一直是移民的國家社會，尊重多元文化應是我們的優勢，希望政府與民間能從文化平權角度彼此對待、相互尊重，好好思考政策的荒謬性，杜絕這些違反人權的事件。

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