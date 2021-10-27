女登頂北大武山膝蓋不適！救難人員輪流揹她花6小時下山
屏東縣泰武鄉北大武山日前一位57歲的許姓女子，登頂北大武山後雙膝不適向消防局求助，最終出動搜救人員花了6小時輪流揹她下山。且事後發現許女一行人入山卻未申請登山證，領隊也沒有相關救護技術證照，屏東縣消防局將予以開罰。
編輯中心/綜合報導
2021-10-27 21:28:52
協助救難的檜谷山莊吳姓莊主在臉書粉專「屏東林區管理處北大武山資訊站」發文，揭露了這起被他稱為「無言的山難」的事故。吳姓莊主表示，許女到山莊就覺得膝蓋不適，但未告知領隊，仍決定登頂。結果雖然順利爬到頂峰，下山時卻再也走不動，只能向消防局求救。
吳姓莊主強調，自己的身體自己最知道，帶傷爬山實在是何苦勉強；再來就是許女在登山時已有狀況，所以花了10小時之久才能登頂。而對一位專業領隊來說，發現許女無法在標準時間內登頂，路途中就該提前喊停、掉頭下山。吳姓莊主最後也呼籲民眾不要抱持僥倖心態，造成濫用搜救資源。
據了解，屏東縣消防局依違反《屏東縣登山活動管理自治條例》第4條及第6條開罰，按照條例內文，違反第4條可開罰6千元到3萬元、違反第6條可開罰1萬到5萬元。（編輯：倪浩軒）