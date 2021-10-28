疑債務糾紛爆衝突！男慘遭狠砍5刀 渾身浴血逃社區求救
27日深夜10時許，新北市林口區驚傳砍人事件，一名28歲黃姓男子，與18歲的陳姓友人，疑因金錢糾紛爆發口角，當時雙方相約麗園二街附近談判，不料談判破裂後，陳男憤而持刀砍傷黃男，而黃男身中5刀、渾身浴血，緊急逃往附近社區求救，有住戶看見急忙通報警消到場，黃男經送醫後暫無生命危險，而陳男犯案後隨即逃逸，於28日凌晨被警方逮捕落網，目前警方正深入釐清案情。
編輯中心/綜合報導
2021-10-28 06:38:48
據警方初步調查，黃男跟林男為相識的朋友，27日晚間因債務糾紛相約談判，不料雙方之後發生口角衝突，黃男慘遭陳男持刀狠砍5刀，造成左手1刀、背部3刀、右大腿一處長達12公分刀傷，黃男驚慌逃到附近社區求救，住戶發現後立即報警處理，而陳男於犯案後逃逸。警消獲報後趕抵，將黃男送往林口長庚醫院救治，暫無生命危險，而犯案的陳男，也於28日凌晨，在桃園龜山區落網。警方後續將積極釐清案情，全案偵辦中。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110