媽媽嘴雙屍命案遭牽連！呂炳宏再判賠631萬 將再提上訴
2013年2月間，發生震驚社會的八里雙屍命案，當時擔任媽媽嘴咖啡店的女店長謝依涵，因涉嫌殺害陳進福、張翠萍，遭判無期徒刑定讞，此案也連累了老闆呂炳宏、2名股東。
編輯中心/綜合報導
2021-10-28 08:09:29
今年9月間，民事賠償部分，判呂炳宏等人、應賠償張翠萍家屬368萬餘元定讞；27日高院更二審，針對陳進福的部分，法官認為依民法「僱用人」責任的規定，呂炳宏、2名股東也需負擔「僱用人」連帶賠償責任，因此改判呂炳宏等人及謝依涵，應連帶賠償631萬元給陳進福家屬，對此，呂炳宏僅表示「會再提上訴」。
回顧整起案件，2013年2月間，27歲的謝依涵下藥迷昏陳進福、張翠萍夫妻，殺害2人後棄屍於淡水河，隨後更盜領2人存款，事件曝光後謝依涵落網，全案歷經一審、二審及更一審，都判處謝依涵死刑，高院更二審改判無期徒刑，最高法院於2017年4月駁回上訴，判謝依涵無期定讞。
而陳進福、張翠萍家屬，也對謝依涵、呂炳宏、2名股東連帶求償，27日高院更二審宣判，應連帶賠償631萬元給陳進福家屬；今年9月間，最高院判呂炳宏與2股東，須與謝依涵連帶賠償死者家屬368萬餘元定讞。（編輯：林盈君）