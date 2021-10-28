承諾扮演林靜儀助攻手　陳世凱表態不三戰顏寬恒

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總統府資政李茂盛、王茂雄、沈國榮、劉昭惠，國策顧問湯文萬、張光瑤及行政院顧問林戊坤等7人，昨在民進黨中常會聯名向蔡英文推薦，徵召林靜儀出戰補選，現任中山大學防護醫院國際醫療中心主任的林靜儀，獲悉後表示「受寵若驚，非常感謝他們，沒想到會有這麼大的動作。」另一呼聲頗高的人選陳世凱，今也在臉書po文表態「如果基進黨的夥伴與陳柏惟委員也能認同，願意向大家推薦林靜儀醫師」。
陳世凱在臉書以非洲俗諺：「一個人可以走得很快，但一群人可以走得更遠。」強調一個人即使再有力量、再努力，也不可能單憑一己之力走到最後，路途中需要有志一同的夥伴、朋友，相互扶持參與，表達對林靜儀的力挺。
陳世凱提到，林靜儀2020年卸任民進黨不分區立委後，仍持續在台中深耕基層，疫情期間也經常在社群媒體，以醫師身份向民眾傳達政府防疫資訊，對國內外時事也多有見解，無論是政策推動、掌握及溝通，都是相當優秀的人才。
44歲的陳世凱曾於2012立委補選、2016立委選舉，兩度與國民黨的顏寬恒交手，分別以1,138、5,899些微差距落敗，陳世凱表態後，支持者在其臉書留言「謝謝議員承諾選民把四年做好」、「先檢討黨內，再檢討對手，就有勝算了！」