茶葉2斤要價4千！毒鴛鴦全台販毒落網 女自曝媽媽是議員
本月15日，新北市新莊區警方，於台中跨區辦案逮捕一對毒鴛鴦，2人利用社群軟體涉嫌販毒，懷有身孕的林女見到警方，先是出示了一張「議員助理」的名片，之後更自稱是45歲南投縣議員史雪燕之女，讓警方也感到震驚，不過林女與男友販毒確為事實，因此仍依法將2人移送偵辦。
編輯中心/綜合報導
2021-10-28 08:52:15｜2021-10-28 08:58:49
據《CTWANT》報導，新北市警方於網路巡邏時，突然發現一則詭異的「茶葉廣告」，且2斤「鐵觀音茶葉」竟要價4000元，懷疑背後是販毒集團，因此組成專案小組展開查緝。而員警喬裝顧客，佯裝想購買搖頭丸，雙方相約本月15日面交，於台中市北屯區崇德十路交易，待對方拿出毒品後，隨即逮捕涉販毒的黃姓男子、女友林女，並起出搖頭丸6粒、安非他命10公克。
林女被逮後，對警方出示了一張名片，之後自稱是南投議員史雪燕助理，後來又自曝是史雪燕女兒，但2人販毒被現行抓捕，仍被警方依《販賣毒品罪》送辦。據調查，黃男跟林女透過「微信」、「臉書」等，於全台多處據點販毒，最後雙雙落網。案發後，媒體去電詢問議員史雪燕，但她僅稱自己將精力投身政治，而女兒在外有自己的生活，不過認為「怎麼可能有這件事情」，顯然不知情女兒涉及販毒案件。（編輯：林盈君）
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