宥勝自曝為94歲失智嬤接戲　一張牽手背影照惹哭粉絲

演員宥勝睽違多年再接8點檔，將在TVBS新戲《機智校園生活》飾演帥氣高中老師，為此必須北上工作，讓老婆慈惠留在台中顧小孩，被問怎捨得長時間和妻兒分開，他昨（27）日曝光關鍵原因，原來是為了94歲的失智阿嬤，阿嬤病況日漸嚴重，孝順的宥勝為了讓親人多在螢光幕看到他，才決定接下八點檔。





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▲周曉涵（左）、宥勝睽違8年合作。（圖／TVBS）

宥勝透露，近年轉行當起YouTuber，讓阿嬤疑惑在電視螢光幕上找不到愛孫，前幾年還會問「你怎麼都不拍戲了？我怎麼都看不到？」最近她失智嚴重，聽覺、肢體逐漸失能，分不清白天黑夜，常常覺得今天是自己生日，每天昏睡時間越來越長，注意力僅能留給廁所、沙發和電視，他接戲是希望阿嬤還能看電視的時候，「再一次看到孫子出現在電視」，原因令人鼻酸。





宥勝po出多張舊照，祖孫情相當感人，疫情前陪阿嬤搭郵輪遊日本，她用年邁的手緊牽愛孫，一張背影照惹哭粉絲，面臨失智病況難以掌控，宥勝說，身為八點檔演員的那段時間，阿嬤非常享受，也非常驕傲，所以再有一次機會用輕鬆歡樂的的演員身分每晚陪著阿嬤，讓他非常感激，也呼籲粉絲忙碌之餘，都能找到屬於自己的方式，陪伴到最心愛的家人，獲得網友暖心留言「阿嬤有你這個孫，真的好幸福」、「陪伴最重要」、「看完覺得眼眶濕濕的，好感動」。





▲孝順的宥勝之前陪阿嬤搭遊輪去日本玩。（圖／翻攝宥勝FB）