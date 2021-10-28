600元藝FUN券「沒手機領不到」怎麼辦？5大領券QA秒懂

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Q1、如何領取紙本藝FUN券？
紙本藝FUN券將於11月10日起開始領用。中獎的民眾將收到中籤簡訊或Email通知，或可自行至「振興五倍券共通平台」查詢，中籤者持健保卡至四大超商事務機插卡，印出小白單後向櫃台店員領取。
Q2、如何領取數位藝FUN券？
已是「藝FUN NEXT」會員中籤者，登入帳密即可領取。
Q3、不是「藝FUN NEXT」會員，該如何領取數位藝FUN券？
尚未成為「藝FUN NEXT」會員的中籤者，請先下載藝FUN NEXT APP，於「帳號」處輸入五倍券共通平台登記之手機號碼，再於「密碼」處輸入身分證前五碼（含首碼大寫英文字母）＋健保卡後五碼，即可登入領取。
Q4、沒有手機者、或使用同一支手機號碼幫家人登記數位藝FUN券，中獎後該如何領券？
由於許多孩童與長輩沒有手機，因此有人是綁定自己手機號碼為家人共同登記，卻發現「藝FUN NEXT」APP規定限制一人一機因而無法代領的問題。
文化部為保障中籤者權利，已研議補救辦法及系統更新，將於今（28）日下午2點以後，將所有中獎券統一歸戶於登記的手機號碼，可統一於主綁人手機號碼領取及使用。
主綁人已是「藝FUN NEXT」會員，登入帳密即可領取。若主綁人非「藝FUN NEXT」會員，請先下載藝FUN NEXT APP，由主綁人於「帳號」處輸入五倍券共通平台登記之手機號碼，再於「密碼」處輸入身分證前五碼（含首碼大寫英文字母）＋健保卡後五碼，即可登入領取所有中籤者之數位藝FUN券。
Q5、抽籤號碼明明有自己，為什麼一直收不到中籤簡訊？
統整共有4種情況，即使身分證末碼與中籤名單相符，也不會列入中籤，請大家務必留意。
1. 已於當週先獲得其他部會的加碼券。
2. 未於當週梯次截止日期前完成登記。
3. 抽獎號碼與自己登記的形式不同。
4. 沒有先到五倍券共通平台或超商完成登記。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。