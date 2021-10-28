COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

600元藝FUN券「沒手機領不到」怎麼辦？5大領券QA秒懂

▲600元藝FUN券抽完三週，想領券卻不知道該怎麼處理，5大QA一次解答。（圖／記者蕭涵云攝）
▲600元藝FUN券抽完三週，想領券卻不知道該怎麼處理，5大QA一次解答。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2021-10-28 12:51:08

行政院各部會加碼推出包括農遊券、藝Fun券、動滋券等振興券，目前開獎已至第3週，不少民眾抱怨自己簡直就像「國家級邊緣人」，從來都沒被抽中過。但也有超強運號碼，像是「23」已經連續3週抽中藝FUN券，堪稱最強運的號碼！包括紙本券、數位券都曾被抽中過。不過中籤之後要能領券使用才是重點，有些老人家或小朋友沒手機該怎麼領藝Fun券？總不能到手的好康又飛走了，《NOWnews》幫大家整理好藝Fun券的五大疑問解答，還不趕緊筆記！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲藝FUN券3週中籤號碼。（圖／翻攝自藝FUN NEXT官網）
▲藝FUN券3週中籤號碼。（圖／翻攝自藝FUN NEXT官網）
在開始之前，先前提到有些號碼很強運，連續多週都中籤，但讀者要先知道，這可不是好康可以重複領喔！按照加碼券的規則，每人每週最多中籤1次，4週總計有4次中籤機會，但各式加碼券只能中籤1次，所以即便被抽中多次，還是只能擇一領券1次，沒得重複領券。

Q1、如何領取紙本藝FUN券？

紙本藝FUN券將於11月10日起開始領用。中獎的民眾將收到中籤簡訊或Email通知，或可自行至「振興五倍券共通平台」查詢，中籤者持健保卡至四大超商事務機插卡，印出小白單後向櫃台店員領取。

▲如何領取紙本藝FUN券圖解。（圖／翻攝自藝FUN NEXT官網）
▲如何領取紙本藝FUN券圖解。（圖／翻攝自藝FUN NEXT官網）
Q2、如何領取數位藝FUN券？

已是「藝FUN NEXT」會員中籤者，登入帳密即可領取。

▲已是藝FUN NEXT會員領取數位藝FUN券圖解。（圖／翻攝自藝FUN NEXT官網）
▲已是「藝FUN NEXT」會員領取數位藝FUN券圖解。（圖／翻攝自藝FUN NEXT官網）
Q3、不是「藝FUN NEXT」會員，該如何領取數位藝FUN券？

尚未成為「藝FUN NEXT」會員的中籤者，請先下載藝FUN NEXT APP，於「帳號」處輸入五倍券共通平台登記之手機號碼，再於「密碼」處輸入身分證前五碼（含首碼大寫英文字母）＋健保卡後五碼，即可登入領取。

▲非藝FUN NEXT會員領取數位藝FUN券圖解。（圖／翻攝自藝FUN NEXT官網）
▲非「藝FUN NEXT」會員領取數位藝FUN券圖解。（圖／翻攝自藝FUN NEXT官網）
Q4、沒有手機者、或使用同一支手機號碼幫家人登記數位藝FUN券，中獎後該如何領券？

由於許多孩童與長輩沒有手機，因此有人是綁定自己手機號碼為家人共同登記，卻發現「藝FUN NEXT」APP規定限制一人一機因而無法代領的問題。

文化部為保障中籤者權利，已研議補救辦法及系統更新，將於今（28）日下午2點以後，將所有中獎券統一歸戶於登記的手機號碼，可統一於主綁人手機號碼領取及使用。

▲文化部為保障中籤者權利已更新系統，所有中獎券將統一歸戶於登記的手機號碼。（圖／翻攝自文化部臉書）
▲文化部為保障中籤者權利已更新系統，所有中獎券將統一歸戶於登記的手機號碼。（圖／翻攝自文化部臉書）
主綁人已是「藝FUN NEXT」會員，登入帳密即可領取。若主綁人非「藝FUN NEXT」會員，請先下載藝FUN NEXT APP，由主綁人於「帳號」處輸入五倍券共通平台登記之手機號碼，再於「密碼」處輸入身分證前五碼（含首碼大寫英文字母）＋健保卡後五碼，即可登入領取所有中籤者之數位藝FUN券。

▲主綁人已是藝FUN NEXT會員，領取數位藝FUN券圖解。（圖／翻攝自藝FUN NEXT官網）
▲主綁人已是藝FUN NEXT會員，領取數位藝FUN券圖解。（圖／翻攝自藝FUN NEXT官網）
Q5、抽籤號碼明明有自己，為什麼一直收不到中籤簡訊？

統整共有4種情況，即使身分證末碼與中籤名單相符，也不會列入中籤，請大家務必留意。

1. 已於當週先獲得其他部會的加碼券。

2. 未於當週梯次截止日期前完成登記。

3. 抽獎號碼與自己登記的形式不同。

4. 沒有先到五倍券共通平台或超商完成登記。

▲已於當週先獲得其他部會的加碼券，無法再領取後續中籤的藝FUN券。（圖／翻攝自藝FUN NEXT官網）
▲已於當週先獲得其他部會的加碼券，無法再領取後續中籤的藝FUN券。（圖／翻攝自藝FUN NEXT官網）
▲未於當週梯次截止日期前完成登記，無法中籤藝FUN券。（圖／翻攝自藝FUN NEXT官網）
▲未於當週梯次截止日期前完成登記，無法中籤藝FUN券。（圖／翻攝自藝FUN NEXT官網）
▲抽獎號碼與自己登記的形式不同，兩組中獎號碼不能通用。（圖／翻攝自藝FUN NEXT官網）
▲抽獎號碼與自己登記的形式不同，兩組中獎號碼不能通用。（圖／翻攝自藝FUN NEXT官網）
▲藝FUN券是從確定完成登記者中抽獎，沒有先到五倍券共通平台或超商完成登記，就不會中籤。（圖／翻攝自藝FUN NEXT官網）
▲藝FUN券是從確定完成登記者中抽獎，沒有先到五倍券共通平台或超商完成登記，就不會中籤。（圖／翻攝自藝FUN NEXT官網）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀