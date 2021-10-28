歐德捐竹縣3所偏鄉小校 打造環保幸福圖書室

新竹縣政府表示，提供偏鄉學童舒適的閱讀環境，歐德集團今年在新竹縣福龍國小、南和國小、橫山國小，打造全台第43、44、45所以環保綠建材設計的「幸福圖書室」。昨（27）日在橫山國小舉行聯合揭牌儀式。縣長楊文科感謝歐德集團陳國都董事長熱心公益、關心偏鄉教育，與縣府攜手讓孩子越讀越幸福，希望未來新竹縣更多偏鄉學校能獲得歐德集團的支持，打造更多環保幸福圖書室。
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-10-28 10:05:43
歐德集團善盡企業責任展現公益精神，從2005年開始推動「百閱公益計畫」，以累積45所圖書室，持續朝目標100所幸福圖書室前進，給予孩子健康無毒的閱讀環境中成長，希望孩子越讀越幸福，讓他們喜歡閱讀，愛上閱讀。
陳國都董事長指出，圖書室使用無毒、無甲醛的環保綠建材，為德國人造林板材，不只環保建材，設計師也為學校打造符合在地需求的圖書室，每個圖書室都是獨一無二，提升偏鄉學生們的學習質量，陪伴孩子快樂成長。他說，這段路還很漫長，歐德集團會繼續為台灣教育創造更優質的閱讀環境。
橫山國小圖書室原本的老舊書櫃少了活潑感，閱讀區是大長桌配鐵椅，顯得了無生氣，更無法吸引孩子享受閱讀的樂趣，歐德集團結合藝術造景的城堡書屋，以 山、樹、城堡，象徵「橫山」屹立不搖，讓孩子感受到學校對他們的關愛，陪伴孩子快樂學習，幸福成長。
橫山國小學生說，他們喜歡坐在木地板上看書，很舒服，以前圖書室顏色比較暗，現在圖書室變明亮、鮮豔許多，感覺很好，大樹的造型，讓他們很像在大自然中看書。