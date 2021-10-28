富商瘋傳上億包養7主播 網酸「白雪國王大戰7公主」
記者江芷稜/綜合報導
2021-10-28 10:57:39
大陸富豪花邊新聞多，撒錢包養美女很常見，近日浙江一位39歲年輕企業家周穎被拘捕，驚爆大手筆花了上億元包養了浙江廣電集團7位旗下的女主播，在網路引發熱議，網路瘋傳女主播名單，封她們為「七仙女」，被網友狠酸「簡直可以成團出道」、「剛好一星期一個」，如今醜聞曝光，周穎還要求女主播們將收受的錢財和禮物退還，也被諷刺「這麼玩不起」。
周穎雖然年輕，可是頭銜不少，微博上掛名民建委員，2014年成立浙江聯合投資控股集團，具有國外留學經歷，外表斯文又多金，還和名主持人董卿、歌手容祖兒合照，常現身公益活動，在浙江影視圈具有一定影響力。
他近日因投資文件造假遭拘捕，被爆出一份包養名單，金屋藏嬌的女主角們是浙江廣電集團旗下的7位女主播，被網友戲稱為「7仙女」， 周穎事後要求歸還他先前送出的金錢和禮物，被網友狠虧是「白雪國王大戰7公主」，竟然這麼玩不起。而名單中一名浙江衛視的女主播，疑似是1990年生的費費（費沁雯），畢業於浙江傳媒學院，外表亮麗的她擁有一雙大眼、長腿，曾任節目《王牌對王牌》的王牌女郎，科班出身的她淪為富商包養名單，讓網友相當遺憾。