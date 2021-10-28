COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

富商瘋傳上億包養7主播　網酸「白雪國王大戰7公主」　

▲大陸富商周穎驚傳包養包括浙江衛視費費（右圖）等７位女主播。（圖／翻攝周穎、費費微博）
▲大陸富商周穎驚傳包養包括浙江衛視費費（右圖）等７位女主播。（圖／翻攝周穎、費費微博）

記者江芷稜/綜合報導

2021-10-28 10:57:39

大陸富豪花邊新聞多，撒錢包養美女很常見，近日浙江一位39歲年輕企業家周穎被拘捕，驚爆大手筆花了上億元包養了浙江廣電集團7位旗下的女主播，在網路引發熱議，網路瘋傳女主播名單，封她們為「七仙女」，被網友狠酸「簡直可以成團出道」、「剛好一星期一個」，如今醜聞曝光，周穎還要求女主播們將收受的錢財和禮物退還，也被諷刺「這麼玩不起」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲周穎年僅39歲，已經是浙江控股集團董事長。（圖／翻攝周穎微博）
▲周穎年僅39歲，已經是浙江控股集團董事長。（圖／翻攝周穎微博）
▲陸網瘋傳周穎包養浙江廣電集團7位美女主播。（圖／翻攝自微博）
▲陸網瘋傳周穎包養浙江廣電集團7位美女主播。（圖／翻攝自微博）

周穎雖然年輕，可是頭銜不少，微博上掛名民建委員，2014年成立浙江聯合投資控股集團，具有國外留學經歷，外表斯文又多金，還和名主持人董卿、歌手容祖兒合照，常現身公益活動，在浙江影視圈具有一定影響力。

他近日因投資文件造假遭拘捕，被爆出一份包養名單，金屋藏嬌的女主角們是浙江廣電集團旗下的7位女主播，被網友戲稱為「7仙女」， 周穎事後要求歸還他先前送出的金錢和禮物，被網友狠虧是「白雪國王大戰7公主」，竟然這麼玩不起。

▲費費畢業於浙江傳媒學院，面貌姣好、身材高挑。（圖／翻攝費費微博）
▲費費畢業於浙江傳媒學院，面貌姣好、身材高挑。（圖／翻攝費費微博）
▲費費參與主持節目眾多，包括知名的《王牌對王牌》。（圖／翻攝費費微博）
▲費費參與主持節目眾多，包括知名的《王牌對王牌》。（圖／翻攝費費微博）
而名單中一名浙江衛視的女主播，疑似是1990年生的費費（費沁雯），畢業於浙江傳媒學院，外表亮麗的她擁有一雙大眼、長腿，曾任節目《王牌對王牌》的王牌女郎，科班出身的她淪為富商包養名單，讓網友相當遺憾。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀