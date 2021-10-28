隨機殺人刺死騎士！王秉華一審判死刑 民事賠償1600萬元
去年3月間，男子王秉華因與妻子在車上發生爭吵，竟憤而持刀下車，隨機刺死路邊的林姓機車騎士，引發隨機殺人恐慌，也引起社會爭議。雖然王秉華辯稱自己患有精神疾病，並聲請精神鑑定盼求減刑，但法院一審仍判處死刑，目前案件上訴二審審理中。至於民事賠償部分，林姓騎士家屬求償1794多萬元，台北地院判決出爐，判王秉華須賠償1600萬元，可上訴。
編輯中心/綜合報導
2021-10-28 10:35:28
回顧過案情，去年3月13日晚間，王秉華與妻子在車內發生口角，王男一怒之下持刀下車，隨機刺殺路邊的林姓騎士，王秉華犯案後離開現場，林男則因傷重送醫不治，檢方調查偵查起訴，建請法官判處重刑。
法院一審時，王秉華辯稱無殺人犯意，稱自己是自首、且患有精神疾病，希望法官能減刑輕判。但台北地院認為，王秉華遷怒無辜、行徑冷血且手段兇殘，視人命如草芥，並使被害人家屬家庭承受巨大苦痛，判處死刑、褫奪公權終身。
目前全案上訴高院審理中，據悉王秉華於看守所中，抄寫、繪製許多經文寄給法官，希望能求輕判。而民事部分，林男父母求償殯葬費、扶養費和慰撫金等，法院審酌被害人林男為獨子，判王男應賠償林男的父母各800萬元，共計1600萬元。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110