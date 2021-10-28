洪都拉斯買5樣水果「要價1500」 網友建議1方法提高CP值
疫情爆發後讓許多人開始有健康意識，多攝取青菜、水果來保養身體，不過資深藝人洪都拉斯，日前和老婆去市場採買時，掏出一張千元鈔票竟然不夠買5樣水果，驚人的物價讓他忍不住發文，不過也有網友建議他可以選擇當季的水果，可能就比較下得了手。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-28 11:00:16
洪都拉斯26日在臉書上發文表示自己才買了5樣，竟要價1500元，同時希望大家有空可以去逛市場，看看水果背後真實的價格：「早上一杯柳丁汁，是很久沒有過的安排，結果我們生活在這一個富足的社會裡面，今天和老婆去買水果才發現，今天買了葡萄、蓮霧、柳丁、香蕉、韓國水梨，花了總共你猜多少錢？將近1500元，還有這一杯柳丁汁，要價80元。
貼文曝光後，讓許多網友深有同感：「最近物價真的高」、「現在連蔥一斤都要180元」、「柳丁再等等，現在還沒有量產」、「超市架上買的不是民生物資，是難下手的展示品」，也有人建議洪都拉斯可以選擇吃當季水果比較便宜。
而洪都拉斯今天一大早，在出外景前又再次發文，透露雖然水果昂貴，不過確實好吃，讓他心情特別愉悅：「天氣這麼好，太陽這麽大，起一個大早，做什麼都好，昨天因為買了好吃的水果，但是價值不菲，我真的是吃米不知道米價，老婆說蓮霧一斤是120元，超好吃！」網友也留言，認為一分錢一分貨，好吃、營養比較重要。