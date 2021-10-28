NBA／詹皇不在威少被解放？7000籃板、助攻成史上第4人
洛杉磯湖人一哥「詹皇」LeBron James因踝傷連2戰休兵，不過反倒讓新成員「威少」Russell Westbrook有更多發揮空間，今(28)日出戰雷霆上半場打完就達成生涯70000籃板、7000助攻里程碑，成為史上第4人比肩詹皇。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-10-28 10:43:30
湖人開季表現低迷，熱身賽6戰全敗，詹皇和威少合體也無用，開季前2戰繼續輸球，直到25日對上灰熊才開胡，但詹皇在比賽中受傷，昨日休兵，威少和Anthony Davis聯手各繳出至少30分「雙十」成績單，率湖人本季首度取得2連勝。
今日詹皇再度因傷高掛免戰牌，威少似被解放，上半場出戰就送出10助攻，外帶7分9籃板，也憑藉這出色表現，威少生涯總籃板數達到7003個，總助攻數也來到8105次。
威少成為史上第4位至少拿到7000籃板、7000助攻的球員，此前3人分別為詹皇、「大O」Oscar Robertson和Jason Kidd。
此役最終場威少以20分14籃板13助攻，完成他在湖人的首次「大三元」，可惜的是，湖人在下半場遭逆轉，終場以115:122吞敗。