好想出國！打完新冠疫苗能去哪　各國入境規定一次看

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自11月8日起，必須接種完整2劑獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）、世界衛生組織（WHO）批准的新冠疫苗，才可以允許入境，例如：輝瑞BNT、AZ、莫德納、嬌生等。
《日本》
日本禁止外籍人士以觀光為目的入境，且暫停所有指定國家人士入境。所有入境旅客 (無論國籍及疫苗接種與否) 皆須於出發前提交前72小時內檢驗新冠病毒陰性證明，並於抵達後接受新冠病毒檢驗。未完整接種疫苗之旅客，均須在指定場所 (自家或旅館) 隔離 14 天，
《南韓》
在入境前後對所有入境旅客實施 COVID-19 診斷測試，和14天隔離。7月1日起，完成海外疫苗接種者入境韓國時可免檢疫（在同一國家接種疫苗後2週後申請、進入變異病毒國家者除外），但必須是WHO核准疫苗，像是輝瑞BNT、AZ、莫德納、嬌生、國藥、科興等。
《越南》
越南政府自7月14日公布將入境者集中隔離時間自21天減少為14天，且於8月4日發布「減少對已完成接種 COVID-19 疫苗入境人員的集中隔離時間」公文，對已接種全劑量 COVID-19疫苗的入境人員的隔離時間減少為7天，並在接下來的7天進行居家健康監測。且須為世界衛生組織、美國疾病控制中心、歐洲或越南藥品管理局所批准之疫苗，入境後須提交疫苗接種證明。
《泰國》
完整接種疫苗14天以上之旅客需進行7天隔離，其中符合泰國衛生部認可的疫苗種類包含：中國科興、AZ、輝瑞、嬌生、莫德納、中國國藥、Sputnik V。而未持有疫苗證明或尚未完整接種、尚未施打疫苗的旅客，則需進行10天隔離。且自11月1日起，包括日本、中國、南韓、美國、香港等46個低風險國家與地區旅客，若接種完整2劑疫苗，入境時可享免隔離待遇。
《新加坡》
自2021年11月01日起，所有長期工作簽證(含家屬)及學生簽證者皆須完成第2劑後滿14天，才可入境新加坡。10月26日開放持長期及短期准證，且前往新加坡前14天有孟加拉國、印度、緬甸、尼泊爾、巴基斯坦或斯里蘭卡旅遊史之已完整接種疫苗旅客可入境新加坡，登機前須提交航班起飛前48小時內PCR陰性檢測報告。其中新加坡接受的疫苗廠牌為輝瑞BNT、AZ、莫德納、Covishield、嬌生、國藥、華興。
至於不少國人選擇接種的國產高端疫苗，目前僅帛琉、印尼、紐西蘭認可，帛琉官方規定持有第一劑證明就可以入境；印尼、紐西蘭則規定需要完整接種兩劑疫苗才能入境，而越南在11月上路入境新規定後，成為第四個接受施打高端疫苗入境的國家，但入境者也需要完整接種。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。