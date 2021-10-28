蘇貞昌拍板軍公教調薪4%　25年來調幅最高

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主計總處表示，111年度軍公教現職人員待遇調整所需經費314億元，包括中央政府153億元及地方政府161億元，另退休人員月退休金是否調整，相關機關尚在研議中，惟為彰顯政府照顧軍公教退休人員生活，暫匡列10億元。根據人事行政總處資料，軍公教自85年加薪5%後，後續調薪幅度均為3%，且89年以後，軍公教只調薪過4次，分別是90年、94年、100年及107年，因此明年調薪，是25年來軍公教調薪幅度最高的一次。
羅秉成說明，軍公教人員在疫階段非常辛苦、服務無所不在、盡心盡力，也呼籲民間企業將經濟成果與員工共享。同時，退休軍公教人員一路走來的辛苦也值得肯定，雖然現在物價波動沒有超過5%，4年也還沒有到，雖然是「斟酌」，但應優於斟酌，將適度給予退休軍公教人員共享成果。
根據羅秉成轉述行政院長蘇貞昌於院會中發言，蘇指出，希望軍公教調薪後能刺激、帶動民間企業調薪，「我爸爸一輩子做基層公務員，我是靠爸爸那份黃色薪水袋長大的，媽媽則是小學老師，他也是靠著那份薪資被養活的孩子」認份的軍公教人員沒有其他收入，靠的就是這份薪資，他一直以來念茲在茲的就是提高他們的待遇，讓軍公教家庭生活更輕鬆。
蘇貞昌指出，尤其在民主開放、社會透明、民眾要求提高、民選首長後軍公教人員更加辛苦，更在科技進步後，更是夜以繼日工作，他一路走來點滴在心頭，自己從台灣尾做到台灣頭，做到今日中央最高機關。
此外，蘇貞昌表示，主計處及人事總處審議委員會前天通過調薪的2案，分別為調薪3％、4％，他批准了4％的方案，隨後主計處連夜趕出此方案，於今日宣佈。此外，主計處特別匡列10億元數額，作為未來軍公教人員調薪的餘裕，盼明年能「優於考量」的調整，最後，蘇貞昌於會中感謝人事及主計總處人員的辛苦。