布拉格市長賀瑞普友台抗中　反映捷克政壇風向

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2019年3月，布拉格在市政廳重新升起代表西藏流亡政府的雪山獅子旗，以示對藏人支持。賀瑞普和其他捷克議員還會晤到訪的藏人行政中央司政洛桑森格（Lobsang Sangay），進一步激怒中國。
現年40歲的賀瑞普於2019年3月、任內首度訪台期間透露，自己上任1個多月時曾依慣例，邀請在布拉格的外交官舉行會議，當時中國大使要求他將台灣官員驅離現場，結果被他一口拒絕，「既然已經邀請了，就不可能要求客人離開」。
賀瑞普訪台前，曾接受中央社專訪。當時他表示，自己就讀布拉格查爾斯大學（University of Charles）醫學院期間，曾於2005年到台灣的長庚醫院實習1個月，對台灣留下很好的印象。他表示自己是「台灣迷」，還稱讚台灣科技先進、人民又友善，「當年感覺自己就好像在家一樣」。
賀瑞普還說，布拉格前任市長克爾娜喬娃（Adriana Krnacova）於2016年與北京締結為姐妹市，但在協定中放進台灣屬中國領土的條款，這是個「錯誤」，他嘗試與北京交涉刪除條款，談判失敗，他「寧願廢止姐妹市協定」，布拉格最後解除與北京的姊妹市關係。
事實上，捷克總統齊曼（Milos Zeman）向以對中國友好聞名。2016年3月，中國國家主席習近平首度訪問布拉格，宣示將為捷克帶來大筆投資，齊曼也回應，捷克希望成為中國在歐洲投資「永不沉沒的航空母艦」。賀瑞普形同帶頭挑戰齊曼的親中政策。
對此，賀瑞普表示，中國的投資承諾其實很多都沒兌現，「我這樣做，固然違背總統的政策，但我相信現在是捷克重新思考對中政策的時機」。
賀瑞普於2019年3月25日至29日，首度以市長身分應邀訪台。當時他率團參加「智慧城市論壇」，以深化合作交流，期間他也與台北市長柯文哲閉門會議，與台北市締結為姊妹市。
賀瑞普的訪台之旅，引來中國一系列的報復措施。中方除多次透過外交管道表達抗議，台灣駐捷克代表汪忠一出席捷克貿易工業部例行活動時，也因中國施壓被迫中途離席。此後北京政府還陸續取消布拉格愛樂（Prague Philharmonia）等4個捷克樂團在中國的演出。
去年8月30日，捷克參院議長維特齊（Milos Vystrcil）率團訪台，賀瑞普也在1年半之內第二度到訪台灣。賀瑞普還在立法院宣示，「我是台北市民，這不僅是宣言，也是事實。」
賀瑞普返國後，因勇於挑戰中國及俄羅斯威權，首次入選獲歐盟主流媒體POLITICO Europ的「年度歐洲最有權勢人物」，他也是名單上唯一的捷克人。
今年5月台灣COVID-19疫情爆發，賀瑞普表示，他對於政治力量阻礙台灣取得疫苗感到震驚，因過去捷克為疫情所苦時台灣曾出手協助，因此敦促捷克政府向台運送疫苗。
此後捷克宣布捐贈3萬劑疫苗給台灣，成為繼立陶宛和斯洛伐克後，第3個宣布捐贈疫苗給台灣的中東歐國家。
捷克10月舉行大選，原本在野的5個政黨（包括賀瑞普與維特齊所屬政黨）可望組成聯合政府，取代現任總理巴比斯（Andrej Babis）。智庫專家預期，新政府可望對中更強硬，甚至可能同意台灣駐捷克機構正式更名為「台灣代表處」。（譯者：施施/核稿：陳亦偉）1101028