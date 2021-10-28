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核廢料何處去成藍綠攻防　侯友宜：不應擺人口稠密地方

▲侯友宜今（28）日指出，執政黨有責任告訴新北市的市民、全台灣民眾，「核廢料應該放在哪裡？」（圖／記者陳志仁攝，2021.10.28）
▲侯友宜今（28）日指出，執政黨有責任告訴新北市的市民、全台灣民眾，「核廢料應該放在哪裡？」（圖／記者陳志仁攝，2021.10.28）

記者陳志仁／新北報導

2021-10-28 11:12:39

核廢料何處去，成為藍綠近日的政治攻防！民進黨立委要求國民黨主席朱立倫講清楚，「核廢料要放在哪裡會比較好？」對此，新北市長侯友宜今（28）日指出，執政黨有責任告訴新北市的市民、全台灣民眾，「核廢料應該放在哪裡？」

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侯友宜今日在市政總質詢前受訪時表示，這麼多年來，大家都非常關心核廢料何去何從，核廢料本來就不應該放置在人口稠密的地方；面對核廢料，現在的執政黨有責任告訴新北市的市民、全台灣民眾，「核廢料應該放在哪裡？」

侯友宜認為，新北市面對核廢料，其實都有跟中央說明跟報告，中央本來都有一些想法，但是都沒有付諸行動；希望中央面對核廢料的議題要拿出決心，有態度去解決核廢料的問題，這才是有為的政府，不要把它永遠擺在新北市。

民進黨新北市議會黨團的黃俊哲、鄭宇恩、周雅玲與鍾宏仁議員，26日在市議會質詢侯友宜，年底要進行核四商轉的公投，是否同意重啟核四？鍾宏仁質疑，侯友宜一直不願表態，不如台中市長盧秀燕曾表態支持核四！

侯友宜當時回應，電能使用及能源配比是中央權責範圍，新北市一定會尊重中央，但核安是使用核電的基本條件，但核廢料的處理，更是政府應思考解決的問題；他一定尊重中央的權限，但一定不能缺電，經濟與缺電是息息相關的。
 

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