萬聖節去哪裡嗨？不能錯過的派對、創意餐都在這

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台北晶華酒店也從10月22日起至31日，在酒店內推出一連串應景的餐飲與住宿活動，像是一樓azie餐廳為三款經典料理換裝，由黑怪獸漢堡、幽靈披薩、單眼怪墨魚麵組成「萬聖變裝餐」；法籍點心行政主廚裴洛偉則發揮童心，將美味的布朗尼、佛卡夏、奶酪、甜甜圈、棒棒糖分別化身為南瓜怪、科學怪人、木乃伊等，打造一座「奇幻甜點樂園」。
另外，10月29日至31日週末晚餐時段，超人氣自助餐廳栢麗廳則將舉辦「萬聖節變裝派對」，當日變裝入場者，打卡上傳還有機會獲得大獎酒店住宿一晚。晶華的郵輪式度假體驗中，也規劃了「萬聖節搞怪航程」住房專案，搭配萬聖節DIY創意體驗課程、應景派對野餐組，以及「魷魚遊戲」限定闖關活動等。
台北遠東香格里拉也推出期間限定主題甜點和調酒，由法籍甜點主廚胡孟洋巧思設計一系列挑戰創意、驚豔味蕾的萬聖節限定甜點，包含暗黑蜘蛛網、鬼腦袋造型杯子蛋糕等，38樓的馬可波羅酒廊也祭出主題調酒應景，以伏特加、龍舌蘭為基底的創意特調，呈現骷髏、殭屍手爪等吸睛造型，充滿節慶儀式感，另外，遠東Café 自助餐廳還特別在10月31日萬聖節午餐時段舉辦萬聖餅乾DIY親子活動。
台北美福大飯店也準備了應景的夢幻魔力甜點盛宴！即日起至10月31日Moment café & bakery推出期間限定「萬聖節夢幻精靈系甜點派對」，由來自法國的西點總主廚Hugo Ravier研發，從「精靈布里歐」麵包到三款萬聖節限定磅蛋糕，有精靈造型的「巧克力磅蛋糕」、蝙蝠出沒的「覆盆子磅蛋糕」或是酸甜滋味的「黑醋栗莓果磅蛋糕」，造型可愛又應景，吸引不少民眾特別去搶購。
COZZI Blu和逸飯店．桃園館旗下餐廳Cozzi Market逸．市集以及Blu Bar，將於10/28起至11/7共同推出萬聖節主題餐點及特色調酒。各類期間限定搞怪餐點，其中「吸血鬼肋排」以血紅吸血鬼為發想，慢火烘烤豬肋排淋上鮮紅火龍果醬汁，果香不只解膩，也為特色主題餐畫龍點睛。另外還有暗黑海鮮地獄麵、大眼怪果凍等萌鬼餐點，翻玩萬聖元素。
另外，六福村經典墓碑鎮活動也是萬聖節派對的重點戰場之一，許多遊客紛紛變裝入園朝聖，凡是變裝指定角色入園，即可和隱藏版猛鬼一起搭乘遊樂設施。更是不能錯過每年都一位難求的「惡靈餐廳」，一邊享用牛排大餐、一邊欣賞媲美百老匯等級國際級演出，出其不意成群喪屍隨時出沒，驚嚇指數破表。