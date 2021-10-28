峨眉鄉好山好水　白冰冰遷居竹縣讚好地方

新竹縣縣政府表示，峨眉湖被群山環繞，形成風景絕倫的山、湖景色，近年發展地方創生，吸引青年回流和外來人口，綜藝天后白冰冰也愛上峨眉好山好水，近期遷居峨眉鄉成為新竹縣民，地主新竹縣長楊文科當起導遊，陪同白冰冰走訪峨眉必訪景點天恩彌勒佛園區，欣賞建築藝術文化之美，園內72公尺高的彌勒大佛更是遊客拍照打卡熱門景點。峨眉湖美麗的湖光水色，讓白冰冰讚嘆不已，楊文科也同時歡迎全國各地民眾，和冰冰姐一起樂遊峨眉。
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-10-28 11:23:15
新竹縣長楊文科表示，白冰冰是他很敬佩的主持人，今年也邀請她主持新竹縣睽違6年舉辦跨年晚會，與鄉親們迎接的新的一年，而他身為土生土長的峨眉鄉人，更是備感榮幸。隨疫情和緩，中央陸續放寬各項防疫措施，期望這波解封能帶動遊客人潮回溫，歡迎大家來山明水秀的峨眉，來一趟慢活小旅行。
白冰冰表示，遷居峨眉是覺得這裡好山好水，住在這裡好修行，生活很健康，每天可以接觸很棒的山水和湖泊，及莊嚴的佛陀，心情很好，年紀大了、反璞歸真，覺得住這裡感受很好，歡迎大家一起來當鄰居。白冰冰打趣地說，她這個人是福人找到福地居，住過的地方都會變熱鬧，當時從台北搬去林口住，台北縣就升格新北市，這次來住的峨眉鄉原本就是很棒的觀光勝地，她住過以後，可能也會變得更熱鬧喔！
新竹縣政府交旅處指出，峨眉擁有台灣不可多見的山光水色之美，境內的峨眉湖又名大埔水庫，主要是用來灌溉農田的水庫，旅客走在細茅埔吊橋上，湖中風景盡收眼底，環湖欣賞白鷺鷥、水生植物等豐富自然生態，也可繞著峨眉湖步道散步健行，湖畔有雪之湖咖啡、十二寮休閒農園、二泉湖畔咖啡、富興茶業文化館等，讓遊客體驗到DIY、品茶、認識並見證台灣製茶歷史，感受峨眉獨有的悠閒慢活節奏。