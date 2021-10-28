蔡英文政府再賣亡國感？柯文哲：我看得心驚膽顫

台北市長柯文哲28日上午，進入議會進行專案報告並接受議員質詢。國民黨台北市議員張斯綱質詢時，表示總統蔡英文從國慶日提出「四個堅持」，到今日上午接受CNN專訪時透露有美軍在台灣，更表示願與對岸領導人習近平「坐下來談」，是否是蔡政府又再販賣「亡國感」？對此柯文哲也坦言「我看得心驚膽顫」。
記者丁上程／台北報導
2021-10-28 11:27:48
總統蔡英文在國慶日時，提出「堅持自由民主的憲政體制」、「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「堅持主權不容侵犯併吞」、「堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志」等四個堅持。而在今日上午蔡英文在接受CNN專訪時，不僅透露美軍有在台灣協助訓練，更在專訪中指出台灣受到中國壓迫，並反問習近平「想要和平或讓大家聽命於中國？」
對此柯文哲在專案報告後接受議員質詢時，也表達自己的看法。「我是看得心驚膽顫。」柯文哲說，國防雖然還是要準備，但對外仍舊又要求和平，對內要足夠準備，「但現在內部準備好了嗎？我不曉得。」
而張斯綱則繼續追問，表示國外媒體報導國軍士氣大振，後備動員都呈現要增補狀態，現在是否足以應付意外發生的戰事嗎？柯文哲則語帶玄機表示「不能告訴你美國國務院跟我講的話。」