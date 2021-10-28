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女學生遭穿裙男同學性侵！美司法部卻派FBI調查抗議家長

▲美國維吉尼亞州一名女學生控告遭穿裙子進入女廁的男同學性侵，美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）宣布將派聯邦調查局（FBI）調查、起訴任何對校方人員構成威脅的家長。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國維吉尼亞州一名女學生控告遭穿裙子進入女廁的男同學性侵，美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）宣布將派聯邦調查局（FBI）調查、起訴任何對校方人員構成威脅的家長。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-10-28 11:37:20

美國維吉尼亞州今年五月發生一起女廁性侵事件，由於美國總統拜登（Joe Biden）政府推廣性別友善政策，跨性別學生可以按照自己的性別認同選擇廁所，這名15歲的男學生因為穿了裙子到女廁性侵女同學遭起訴，女方家長到校後發現學校竟只想內部處理、絕口不提性別或性侵情事，失控大鬧後反被逮捕，各地家長紛紛抗議校方性別政策，卻被貼上「內部恐怖份子」標籤，美國司法部甚至宣布將派聯邦調查局（FBI）入校調查，起訴這些威脅校方的家長。

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日前美國維吉尼亞州勞登郡（Loudoun County）石橋中學（Stone Bridge）一名女學生家長控訴，女兒今年5月在學校女廁遭到一名穿著裙子的男同學攻擊、性侵，然而校長齊格勒（Scott Ziegler）否認學校存在性侵事件，並安排當地警方進入校園著手調查，在調查結果出爐前不能定罪男同學，但此舉卻讓女方家長認為校方只想私下處理，更絕口不提校園內的性別政策，在激烈爭吵、失控大鬧後遭警方以「出言不遜、行為不檢」為由上銬，強制拖離會談現場，而這樁性侵疑雲也引爆了許多對學校性別政策的家長不滿。

由於拜登政府推廣性別友善政策，石橋中學規定「學生們可以按照自己的性別認同而非生理性別選擇廁所、更衣室」，而該名15歲少年稱自己是「性別流動」（Gender Fluid，認為自己不只有一個固定的性別，而是可以相互流動，或同時擁有不止一個性別），在學校會穿著裙子使用女廁，校長齊格勒表示，雖然家長帶女學生去醫院驗傷後確認有疑遭性侵的跡象，但並沒有關鍵證據能證明女方家長對少年的控訴，同時強調這起事件該著眼的不是受害者或加害者的性別認同，然而就在今年10月，這名轉學後的少年又在另一所高中被指控在教室性侵騷擾女同學，事件再度引起軒然大波。

▲男生自認是女性，紐約開放可進女廁。（示意圖／翻攝自達志影像）
▲性別友善廁所。（示意圖／翻攝自達志影像）
不少家長出面抨擊校方的性別政策是給犯罪者的漏洞，女學生父親更則怒轟「我不知道也不在乎少年是同性戀、異性戀、雙性戀或跨性別，只知道他是個強暴犯」，美國全國學校理事會協會（National School Boards Association ，NSBA）日前則指控這些抗議校方性別政策與課程的家長為「國內恐怖主義」，更要求美國司法部派出聯邦調查局（FBI）調查、起訴任何對校方人員構成威脅的家長。

由於美國前總統川普支持者試圖扭轉2020年大選結果，今年初更爆發國會大廈之亂，美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）先前就曾指出，包含白人至上主義、民兵組織等「國內恐怖主義」成為美國最大的國內安全威脅。儘管事後NSBA因在信內稱這些抗議家長為本土恐怖主義分子而道歉，司法部長賈蘭德仍未收回要FBI研討該如何應對國內恐怖主義的要求，並稱這是為防止美國公民暴露在暴力威脅之下。

▲美國總統拜登21日以金恩紀念碑為背景發表激昂談話，指控共和黨人追隨前總統川普，墜入白人至上主義與壓制選民的「黑洞深淵」。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登簽署行政命令要求禁止性別歧視，允許跨性別進入女廁。（圖／美聯社／達志影像）
美國聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）對此則譴責，我們該鼓勵家長參與校園事務，而不是毫無根據的一味攻擊不同論點只因為左派分子想要控制校園課程。目前整起該事件仍在進行調查中。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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