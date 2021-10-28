女學生遭穿裙男同學性侵！美司法部卻派FBI調查抗議家長

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由於拜登政府推廣性別友善政策，石橋中學規定「學生們可以按照自己的性別認同而非生理性別選擇廁所、更衣室」，而該名15歲少年稱自己是「性別流動」（Gender Fluid，認為自己不只有一個固定的性別，而是可以相互流動，或同時擁有不止一個性別），在學校會穿著裙子使用女廁，校長齊格勒表示，雖然家長帶女學生去醫院驗傷後確認有疑遭性侵的跡象，但並沒有關鍵證據能證明女方家長對少年的控訴，同時強調這起事件該著眼的不是受害者或加害者的性別認同，然而就在今年10月，這名轉學後的少年又在另一所高中被指控在教室性侵騷擾女同學，事件再度引起軒然大波。
不少家長出面抨擊校方的性別政策是給犯罪者的漏洞，女學生父親更則怒轟「我不知道也不在乎少年是同性戀、異性戀、雙性戀或跨性別，只知道他是個強暴犯」，美國全國學校理事會協會（National School Boards Association ，NSBA）日前則指控這些抗議校方性別政策與課程的家長為「國內恐怖主義」，更要求美國司法部派出聯邦調查局（FBI）調查、起訴任何對校方人員構成威脅的家長。
由於美國前總統川普支持者試圖扭轉2020年大選結果，今年初更爆發國會大廈之亂，美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）先前就曾指出，包含白人至上主義、民兵組織等「國內恐怖主義」成為美國最大的國內安全威脅。儘管事後NSBA因在信內稱這些抗議家長為本土恐怖主義分子而道歉，司法部長賈蘭德仍未收回要FBI研討該如何應對國內恐怖主義的要求，並稱這是為防止美國公民暴露在暴力威脅之下。
美國聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）對此則譴責，我們該鼓勵家長參與校園事務，而不是毫無根據的一味攻擊不同論點只因為左派分子想要控制校園課程。目前整起該事件仍在進行調查中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110