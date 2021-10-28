防疫鬆綁！行政院宣布11／2起KTV免戴口罩、搭雙鐵可飲食
防疫規定進一步鬆綁！行政院今（28）日宣布，11月2日起，KTV唱歌不需要再戴口罩，同時開放台鐵及高鐵車廂、公路客運、遊覽車、國內航班及船舶、電影院、網咖等場所，可以脫口罩飲食，八大行業則視情況逐步鬆綁。
記者羅婉庭／台北報導
2021-10-28 11:32:38｜2021-10-28 11:59:21
行政院政務委員兼發言人羅秉成於行政院會後記者會宣布，下週二起取消集會活動人數上限、營業及公共場域人流控管及總量管制，藝文、體育、國家公園、風景區、觀光遊樂業室外人數降載。
羅秉成表示，台鐵及高鐵車廂、公路客運、遊覽車、國內航班及船舶、電影院、KTV、網咖等場所，得暫時脫口罩飲食。但實聯制、量體溫、環境清消、員工健康管理、緊急應變等措施維持進行。
羅秉成強調，以「顧生計、好生活」的方向逐步鬆綁，但歌廳、舞康、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店、理容院（觀光理髮、視聽理容）及其他類似場所（特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖）仍須關閉，未來將逐步鬆綁。
媒體提問，何時全民可以不用戴口罩？對此，衛福部次長薛瑞元回答表示，指揮中心的原則，在全球疫情還沒完全結束之前，戴口罩會變成生活的一部分，在例外情形下才不用戴口罩。