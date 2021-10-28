NBA／上下半場宛若2人！威少失誤「四雙」湖人慘遭逆轉
「詹皇」LeBron James因踝傷連2戰休兵，湖人開節轟下41:19，沒想到易籃後全員進攻當機，「威少」Russell Westbrook上下半場宛若2人，出現比賽罕見的失誤「四雙」，終場湖人以115:123遭雷霆逆轉，無緣延續連勝。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-10-28 11:41:36
詹皇因右腳踝痠痛連2戰高掛免戰牌，不過在另兩大巨頭Anthony Davis和Westbrook的帶領下，上半場打完取得16分領先，Westbrook也憑藉9個籃板，達成生涯7000籃板和7000助攻里程碑，成為史上第4人比肩詹皇。
沒想到易籃後，湖人全隊進攻當機，雷霆在第三節回敬23:41反超，Westbrook下半場失誤暴增6次，也導致湖人進攻節奏大亂，最後1分鐘3個人輪流在三分線外出手都不中，威少還在落後的情況下失控，再次技術犯規，倒數2秒提前遭驅逐出場，無緣逆轉。
上季成為「大三元之王」的威少今天首度在新東家湖人繳出「大三元」20分13籃板14助攻，但有10次失誤，生涯出現第6次包含失誤的「四雙」，是自1980年引進三分球以來最多次的球員，此外AD攻下全場最高30分8籃板。
雷霆方面，先發後衛Shai Gilgeous-Alexander拿到27分9籃板5助攻為最佳，Darius Bazley以20分6籃板居次，先發五人得分都上雙。