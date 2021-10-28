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NBA／哈登首度坦言傷勢影響開季　KD：確實想念Irving

▲Kyrie Irving因拒打疫苗遭籃網禁賽，Kevin Durant坦言想念好友。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kyrie Irving因拒打疫苗遭籃網禁賽，Kevin Durant坦言想念好友。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-10-28 12:20:51

Kyrie Irving因拒打新冠肺炎疫苗繼續被禁賽，籃網今(28)日在主場以106:93敗給熱火，開季表現平平，James Harden坦言受傷勢影響開季場均僅16.6分遠低生涯水準，Kevin Durant則直言，確實想念Irving。

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相當多人看好籃網是本季奪冠大熱門，不過開季僅取得2勝3負表現平平，今天對上熱火還輸了20個籃板，儘管KD賣命抓下25分11籃板仍無力回天，賽後無奈，「我們不夠努力爭搶籃板。」

被問到球隊缺少什麼時，KD笑了並坦言想念好友，「我知道你們想聽到的答案，是的，我們確實想念Kyrie，他是我們團隊的一分子，但就像我說的，我們努力在創造出色的投籃機會。」KD仍期待Kyrie歸隊。

而Harden則本季首度坦承他還在上季阻礙他的腿傷問題中慢慢復原，「在我的職業生涯中，我很幸運沒有做過任何手術，所以去年的復健過程讓我很沮喪。但我很喜歡打球，不是為了錢而打，所以我會繼續為籃球而戰。」

Harden本季至今場均僅16.6分，遠低於他生涯水準25.1分，這也是他自今年1月加入籃網以來，首次在背靠背的比賽中，得分沒有超過15分，且隨著犯規的新規定上路，Harden場均罰球次數僅3次，也遠低於生涯場均8.7次以及上季的7.3次。
 

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