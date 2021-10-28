國防委員會結業報告　陳柏惟國台語向得罪官員致歉

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案23日投票通過，中選會今（28）日將召開委員會議審查投票結果，並將公告。陳柏惟今日進行最後一次外交及國防委員會質詢，他以國、台語細數過去1年9個月多立委成績，並向被質詢過的官員致歉。最後，他表示離開立院之後，將會騎腳踏車回台中。
記者呂炯昌／台北報導
2021-10-28 13:08:40｜2021-10-28 13:54:33
立院外交及國防委員會今日邀請國防部部 、外交部與陸委員會報告「台海軍事緊張升高對我國防戰備與美陸台三方關係之影響」，並備質詢。陳柏惟上台質詢時先要官員別緊張，接著開始以國、台語報告立委任內政績，包括落實國軍1天1口罩、爭取役男與後備教召入營前公費快篩、護照改版等。最後，陳柏惟用國台語向官員們說「歹勢，如有得罪請多包涵。」
會後媒體受訪，媒體詢問最後一次質詢的感想，陳柏惟表示，就是期末報告，沒有什麼感想。媒體詢問卸任立委後下一步，陳柏惟表示，他會留在台中做好補選，現在是1勝1敗沒有輸，會待在台中把三部曲完成；台中二選區是艱困選區，會民進黨與基進黨共推人選，不管是前立委林靜儀、台中市議員陳世凱與張家銨議員都是好的人選，待人選車出來後全力相挺，想辦法繼續完成對選區的責任。
中選會預計在明日公告解除立委職務，陳柏惟表示，將會在下課後騎車回高雄。先前陳柏惟執意用台語質詢曾與國防部長邱國正爆發口語衝突，媒體詢問有話要跟邱國正說嗎?陳柏惟表示，沒有什麼想說，但是肯定邱國正致力於建軍備戰、改善國軍待遇。