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越南疫苗護照認9款　富國島11月試點迎觀光客

▲越南富國島研擬自11月20日起試點接待疫苗護照架構下的國際觀光客。（圖／shutterstock）
▲越南富國島研擬自11月20日起試點接待疫苗護照架構下的國際觀光客。（圖／shutterstock）

中央社

2021-10-28 15:06:35

（中央社記者陳家倫河內28日專電）越南富國島研擬自11月20日起試點接待疫苗護照架構下的國際觀光客。越南政府研擬的疫苗護照計畫共採認9款疫苗，包括AZ、莫德納、輝瑞/BNT、嬌生、中國國藥、北京科興等。

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官方的越南通訊社（VNA）報導，為復甦經濟，堅江省（Kien Giang）自11月20日起將安排迎接若干飛往富國島的包機，以便試點接待國際觀光客的服務流程，評估與吸取經驗。

報導表示，堅江省將從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防控安全性較高的國家和地區引進觀光客，例如歐洲、中東、東北亞、北美與澳洲等。

前往富國島的國際觀光客須持有獲越南採認的COVID-19疫苗接種證書或曾感染COVID-19的康復證書。此外，還要出示出發前72小時的PCR核酸檢測陰性證明、來回機票、醫療保險，並登記參加堅江省推薦的旅行社所推出的旅行團。

針對越南的疫苗護照機制，越南外交部發言人黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）10月7日在例行記者會表示，越南承認獲世界衛生組織（WHO）認可，或美國疾病管制暨預防中心（CDC）、歐盟藥品管理局（EMA）或越南已核准廠牌的COVID-19疫苗。

以此為依據，越南目前共承認9款疫苗，包括阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）、嬌生（Johnson & Johnson）、莫德納（Moderna）、輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）、俄羅斯衛星-V（Sputnik V）、中國國藥（Sinopharm）、Hayat-Vax、古巴阿布達拉（Abdala）以及北京科興（Sinovac）疫苗。（編輯：郭中翰）1101028

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