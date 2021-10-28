越南疫苗護照認9款　富國島11月試點迎觀光客

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報導表示，堅江省將從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防控安全性較高的國家和地區引進觀光客，例如歐洲、中東、東北亞、北美與澳洲等。
前往富國島的國際觀光客須持有獲越南採認的COVID-19疫苗接種證書或曾感染COVID-19的康復證書。此外，還要出示出發前72小時的PCR核酸檢測陰性證明、來回機票、醫療保險，並登記參加堅江省推薦的旅行社所推出的旅行團。
針對越南的疫苗護照機制，越南外交部發言人黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）10月7日在例行記者會表示，越南承認獲世界衛生組織（WHO）認可，或美國疾病管制暨預防中心（CDC）、歐盟藥品管理局（EMA）或越南已核准廠牌的COVID-19疫苗。
以此為依據，越南目前共承認9款疫苗，包括阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）、嬌生（Johnson & Johnson）、莫德納（Moderna）、輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）、俄羅斯衛星-V（Sputnik V）、中國國藥（Sinopharm）、Hayat-Vax、古巴阿布達拉（Abdala）以及北京科興（Sinovac）疫苗。（編輯：郭中翰）1101028