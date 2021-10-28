退休軍公教明年7月可望調升退休金　粗估50萬人受惠

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於調整的時間點，羅秉成說，依照現行法律規定，最快為明年7月1日，由主管機關銓敘部、教育部及國防部將按照程序組成專業評估小組，在適當的時間進行討論，最後會提出方案。在影響人數部分，行政院人事行政總處人事長施能傑表示，現職軍公教有50餘萬人，退休軍公教約有40、50萬人。
在預算部分，行政院主計總處主計長朱澤民說明，10億不是確切數字，將由未來審議小組討論協商，協商過後的數字，若有增加就使用預備金，若無就繳回公庫。
羅秉成轉述蘇貞昌於會中發言，蘇指出，自己的爸爸一輩子燈飾基層公務員，他則是靠爸爸那份黃色薪水袋長大的，媽媽也是基層教職員。蘇貞昌強調，認份的軍公教人員沒有其他收入，靠的就是這份收入，他念茲在茲的就是提高他們的待遇，讓家庭生活更輕鬆。
蘇貞昌指出，尤其在民主開放、社會透明、民眾要求提高、民選首長後軍公教人員更加辛苦，在科技進步後，更是夜以繼日工作，他一路走來點滴在心頭，自己從台灣尾做到台灣頭，做到今日中央最高機關。
此外，蘇貞昌表示，人事總處審議委員會前天通過軍公教調薪的2案，分別為調薪3％、4％，他批准了4％的方案，隨後主計處連夜趕出此方案，同退休軍公教兩案一併送立院審查。