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退休軍公教明年7月可望調升退休金　粗估50萬人受惠

▲行政院長蘇貞昌今（28）日於行政院會中裁示，盼退休軍公教於明天7月能調升月退休金並「優於斟酌」。（圖／行政院提供）
▲行政院長蘇貞昌今（28）日於行政院會中裁示，盼退休軍公教於明天7月能調升月退休金並「優於斟酌」。（圖／行政院提供）

記者羅婉庭／台北報導

2021-10-28 12:39:35｜2021-10-28 12:47:04

行政院長蘇貞昌今（28）日於行政院會中裁示，盼退休軍公教月於明年7月能調升月退休金。對此，主計處暫匡列10億元，作為未來調整餘裕，粗估有50萬人受惠，但最後方案仍尊重專業小組審查結果。

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行政院發言人羅秉成說明，年金改革後，軍公教調薪與退休軍公教脫鉤，退休軍公教退休金是物價波動超過5％或每隔4年，才會再斟酌狀況是否調整。就目前情況來看，「條件」部分尚未成就，「期間」也尚未到調整的時間，但考經濟成果與全民分享，不能忽略退休軍公教人員過去的努力。不過，最後仍尊重明年初將啟動的評估機制，行政院態度則定調「優於斟酌」，因此匡列10億元，可因應處理。

至於調整的時間點，羅秉成說，依照現行法律規定，最快為明年7月1日，由主管機關銓敘部、教育部及國防部將按照程序組成專業評估小組，在適當的時間進行討論，最後會提出方案。在影響人數部分，行政院人事行政總處人事長施能傑表示，現職軍公教有50餘萬人，退休軍公教約有40、50萬人。

在預算部分，行政院主計總處主計長朱澤民說明，10億不是確切數字，將由未來審議小組討論協商，協商過後的數字，若有增加就使用預備金，若無就繳回公庫。

羅秉成轉述蘇貞昌於會中發言，蘇指出，自己的爸爸一輩子燈飾基層公務員，他則是靠爸爸那份黃色薪水袋長大的，媽媽也是基層教職員。蘇貞昌強調，認份的軍公教人員沒有其他收入，靠的就是這份收入，他念茲在茲的就是提高他們的待遇，讓家庭生活更輕鬆。

蘇貞昌指出，尤其在民主開放、社會透明、民眾要求提高、民選首長後軍公教人員更加辛苦，在科技進步後，更是夜以繼日工作，他一路走來點滴在心頭，自己從台灣尾做到台灣頭，做到今日中央最高機關。

此外，蘇貞昌表示，人事總處審議委員會前天通過軍公教調薪的2案，分別為調薪3％、4％，他批准了4％的方案，隨後主計處連夜趕出此方案，同退休軍公教兩案一併送立院審查。

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