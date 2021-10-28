《天堂M》11/3大轉職登場　大調查發現近半數玩家想轉它

我是廣告 請繼續往下閱讀
1. 妖精
本次投票結果的第一名，是老牌職業「妖精」。雖然這次改版妖精沒有明顯的改良，在新手玩家間也不如槍手容易入門，但對於相對有資源的老玩家而言，妖精卻是PVE掛機的首選，加上目前已經可以使用金幣購買龍玉，所以正常擁有幾隻分身的玩家，轉職成妖精的意願會如此強烈也是可以預期的吧。
2. 死神(未開放)
近期討論度高的新職業死神， 算是新版本的Meta近戰角，搭配反擊和鐮刀後迅速的成為了玩家們的新寵。雖然嚴格來說在高強度區還是不如聖劍，對頂配玩家也沒太大的吸引力，但大屠殺技能的範圍攻擊和自帶暈眩的能力，讓許多低配的騎士和黑妖玩家紛紛投奔。但可惜的是由於之前才剛開放轉職，所以這次活動暫時還輪不到死神可以轉，但相信很快就會再有機會囉！
3. 龍鬥士
而第三位同樣是基於PVE考量的龍鬥士。龍鬥士雖然在PVP表現不佳，但由於弱點曝光帶來的高傷害和鎖鏈劍兩格射程的搶怪優勢，如果搭配同樣有兩格射程的變身和吸血娃娃，在PVE上一向有著與壓血狂戰差不多的強勢表現。且如果與韓版活動相同，那限時名譽幣技能販售將會成為一個轉職的大熱點，再加上養成難度比起其他職業並不算高，所以才會因為這強悍的CP值而成為第三熱門吧。
4. 法師(未開放)、5.暗黑騎士
而其後排名的部分，我們可以看見法師、暗黑騎士都仍有一定人氣。雖然這兩個職業並不弱，法師甚至可以堪稱萬能；可惜本次前者沒有開放，未來拭目以待，後者目前在PVE沒有明顯優勢，使得僅有特殊需求或條件的玩家才會選擇轉職成這兩個職業。
6. 神聖劍士
從前面的選角可以看出，大部分玩家選擇轉職對象的方式都是依照練功的效率而定。所以如果就長遠的角度看來，神聖劍士也會是值得考慮的選項之一。
神聖劍士雖然掃怪的效率略遜一籌，但以傲人的坦度聞名，在遇到野外PVP時，也會自帶暈眩而擁有相當優勢。
再加上神聖保護這個強勢防禦技，讓不少在其他職業上不了傲慢之塔的玩家，多多少少都有想轉成神聖騎士的念頭。
總結來說，這次的大轉職投票方向性可說是十分明顯，為了因應逐步升高的練等需求，前三名的熱門選項，都是現階段中階玩家能夠獲得提升，同時也能體驗不同職業的快感。相對之下公認的新手職業槍手和相對弱勢的黑妖則顯然不在目前轉職者的名單內。或許這波轉職後的《天堂M》，會暫時進入全民大升級的時代。
此外，本次活動除了免費轉職，還將同步推出台版獨家的「轉職特典活動」。玩家在活動期間達成每日指定條件任務，即可獲得「職業特典門票(活動)」，達到指定數量的門票後即可換「轉職追加費用硬幣」，可替代轉職時英雄級(含)以下的裝備或技能，進行一次轉換時所必需的消耗素材，對玩家相當有吸引力。而且據了解，後續活動及好康一波接一波，相信將再次掀起《天堂M》的新狂潮！