U23亞洲盃資格賽　中華男足首戰0:1惜敗越南

我是廣告 請繼續往下閱讀
下半場易門再戰，越南明顯加強進攻強度，但幾次進攻機會仍遭中華小將化解。雙方膠著至第81分鐘，越南一次禁區頂端持球，趁中華隊上前壓迫防守時將球傳往左路空隙，左路跟進的隊友快將球射向遠柱進門，越南隊以1：0暫時領先。
中華隊陷入低迷，第85分鐘中華隊鄭知桓左路與對方爭搶，雙方倒地卻遭韓籍主審判紅牌出場，陷入少打一人的困境。所幸小將們沒有被影響，繼續在場上拚搏，最終未讓對手再越雷池，補時結束前場上還發生一段插曲，中華隊門將沒收越南射門後遭越南球員明顯推倒，裁判卻置之不理吹響比賽結束哨音，最後U23中華隊就以1球之差惜敗。
U23中華隊陳俊明總教練賽後表示對於球員表現非常驕傲，記者也詢問到賽前預計越南實力高於中華隊，但僅以1球之差落敗，比賽結果令人驚訝，陳俊明教練則表示從知道對手是越南開始就不斷灌輸選手面對強隊，必須更努力更積極更有團隊精神，就有可能與對方抗衡，他也很滿意球員做到了，當然比賽中裁判幾個判決對我們不利的狀況下，球員情緒確實被影響，希望接下來球員能保持鬥志迎戰緬甸，目標就是贏球。
陣中具有多次國際賽經驗的吳彥澍表示以0:1輸球很沮喪，但是要整理心情面對下一場，因為我們還有晉級的機會，我們必須要全力以赴備戰下一場面對緬甸的比賽。
今日擔任右後衛化解多次危機的梁孟昕表示輸球雖然很無奈，也觀察到對手在兩側高位壓迫速度很快很肯跑，讓自己跟後衛群有滿大的威脅，但大家很團結，有著共同的目標，都很積極的去多跑一步補位，相信大家汲取經驗後提高專注力，下一場比賽會更好。
在上半場曾在前場演出過人傳球的林偉傑覺得今天在場上的表現給自己打70分左右，雖然我是個進攻球員可是教練給我們下達的戰術是先不失球為主，穩守反擊，然後不斷地挑戰他們的後防線，整個上半場打起來我們球隊是有打出我們的自信，並不是像其他球隊所想的會是一面倒的球賽，球賽到了下半場球員難免都會有體力下滑的狀況，也會發生更多的肢體接觸，但是裁判的判決對我們來說是一個很嚴重的致命傷，在被進球前我們有三到五顆的快攻機會以及有效防守被敵人侵犯犯規但裁判沒有吹判，來回多次導致防守節奏亂掉，最終比分0:1，雖然輸了比賽，也尊重裁判之判決，但我們的精神是可以延續下去的，因為我們還沒有輸，下一場我們會拿下勝利。
林偉傑覺得在上半場的個人能力展現是大多數台灣選手都有辦法做出來的，國際賽場上的壓力確實是很大，但我給自己的期許是，面對壓力，挑戰壓力最後享受壓力。