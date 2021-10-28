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建商也瘋雙11！千萬宅上電商1元競標　還送110萬購屋金

▲蝦皮購物資深總監梁日威（左）攜手海研建築總經理賴建程（中），祭出3間千萬新家1元起標活動。（圖／海悅國際提供）
▲蝦皮購物資深總監梁日威（左）攜手海研建築總經理賴建程（中），祭出3間千萬新家1元起標活動。（圖／海悅國際提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-10-28 13:34:13｜2021-10-28 14:09:56

國內近期網路消費熱絡，建商也搶搭網購熱潮。代銷龍頭「海悅國際」今（28）日與電商蝦皮購物攜手宣布，因應電商旺季「雙11」，雙方合作推出新北3間千萬新家1元競標的活動，還為每位得標者提供110萬元購屋金與家電1.1折券。

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去年雙11開啟電商房屋競標先河的蝦皮購物，今年攜手海悅國際一口氣推出3間千萬新家舉辦1元。蝦皮購物說明，從11月9日起至11日為止，每天1間千萬新家從凌晨0時起開始1元競標，每次競標最低出價為1111元，每次競標完成可獲0.1蝦幣。

蝦皮購物資深總監梁日威指出，去年推出的新屋競標獲得廣大迴響，在短時間內創下超過50萬次出價的紀錄；為了感謝大家的支持並回覆各界的期待，今年與海悅國際合作，一口氣推出3間位於新北的新家進行1元競標，總價最高的建案金額高達3588萬元，3個戶型的總價值超過去年的6倍，期待能創造超越去年的亮眼表現。

▲蝦皮購物今年雙11攜手海悅國際，祭出機捷A3站千萬新家1元起標活動。（圖／記者賴志昶攝）
▲蝦皮購物今年雙11攜手海悅國際，祭出機捷A3站千萬新家1元起標活動。（圖／記者賴志昶攝）
至於3間新家為何，海研建築總經理賴建程指出，其中一家位於新北市新莊區機捷A3站的海研A3的6樓，房型為2房1廳1衛，共18.68 坪，參考市價達1070萬；另一家同樣是海研A3的6樓，房型為3房2廳2衛，共28.60 坪含停車位，參考市價1906萬；最後一家是位於新北三重的圓富登峰，房型4房2廳2衛，共59.29坪含停車位，參考市價約3588萬。

賴建程說，他們一直以來主打就是建案「不二價」，不用關係也能買房，過去業界的客群主要就來自網路或是廣告，但他們主打是年輕族群也能輕鬆買房，因此希望藉由與電商合作，吸引更多年輕人目光。

談到機捷A3區域的優勢，賴建程指出，此地段有雙捷運交會優勢，到台北車站不用10分鐘，且雖然為重劃區，但有雙影城、雙商城、雙酒店的生活機能，更重要是房價親民，「整個雙北市沒有任何一個地方，有雙捷運交會，還只要千萬就能買到。」

據了解，海研A3總共123戶，地上15層地下4層，有2、3房等房型，於10月中旬開案，今年底將動工，預計民國113年底完工。賴建程透露，目前開案兩周以來，銷售成績不錯，這次與電商合作後，整體來客數預計將再提高2成左右。

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