建商也瘋雙11！千萬宅上電商1元競標　還送110萬購屋金

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蝦皮購物資深總監梁日威指出，去年推出的新屋競標獲得廣大迴響，在短時間內創下超過50萬次出價的紀錄；為了感謝大家的支持並回覆各界的期待，今年與海悅國際合作，一口氣推出3間位於新北的新家進行1元競標，總價最高的建案金額高達3588萬元，3個戶型的總價值超過去年的6倍，期待能創造超越去年的亮眼表現。
至於3間新家為何，海研建築總經理賴建程指出，其中一家位於新北市新莊區機捷A3站的海研A3的6樓，房型為2房1廳1衛，共18.68 坪，參考市價達1070萬；另一家同樣是海研A3的6樓，房型為3房2廳2衛，共28.60 坪含停車位，參考市價1906萬；最後一家是位於新北三重的圓富登峰，房型4房2廳2衛，共59.29坪含停車位，參考市價約3588萬。
賴建程說，他們一直以來主打就是建案「不二價」，不用關係也能買房，過去業界的客群主要就來自網路或是廣告，但他們主打是年輕族群也能輕鬆買房，因此希望藉由與電商合作，吸引更多年輕人目光。
談到機捷A3區域的優勢，賴建程指出，此地段有雙捷運交會優勢，到台北車站不用10分鐘，且雖然為重劃區，但有雙影城、雙商城、雙酒店的生活機能，更重要是房價親民，「整個雙北市沒有任何一個地方，有雙捷運交會，還只要千萬就能買到。」
據了解，海研A3總共123戶，地上15層地下4層，有2、3房等房型，於10月中旬開案，今年底將動工，預計民國113年底完工。賴建程透露，目前開案兩周以來，銷售成績不錯，這次與電商合作後，整體來客數預計將再提高2成左右。