竹縣公共圖書館行動服務LINE正式上線 加好友領小禮
新竹縣公共圖書館行動服務再升級！繼去年八月推出行動借閱APP系統後，新竹縣公共圖書館LINE官方帳號將於明天(29日)正式啟用，於啟用當天加入新竹縣公共圖書館LINE好友即可於本縣14所公共圖書館兌換小禮，歡迎大家相揪親朋好友，一起加入新竹縣公共圖書館LINE@帳號！
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-10-28 13:55:14
新竹縣長楊文科表示，因應手機行動上網逐漸普及，從縣民生活需求開發智慧服務，其中圖書館導入LINE應用服務之後，讀者可透過圖書館LINE好友隨時隨地進行多項圖書館提供之服務，不受到時間、地點的限制，提升服務品質，以達到本縣「文化科技智慧城」願景。
新竹縣政府文化局局長李安妤表示，本次圖書館推出LINE行動服務功能，與公共圖書館自動化系統整合，提供讀者在圖書館LINE官方帳號上，將LINE帳號與借閱證進行綁定，即可自動登入個人書房、查詢館藏、瀏覽新書、主題書展，還可使用行動借閱證與接收活動訊息等個人化服務，讓圖書館透過LINE與讀者連結在一起，走入讀者生活。
新竹縣政府文化局提到，大小愛書人只要使用LINE平台搜尋@604rbooo帳號，就能找到新竹縣公共圖書館官方帳號，於活動首日於本縣14所公共圖書館，現場加入新竹縣公共圖書館LINE好友，即可兌換由各圖書館響應活動所準備的精心小禮物。