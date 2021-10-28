11/2不降級！「5大場合」鬆綁免戴口罩 雙鐵可脫罩飲食
隨著台灣疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心今（28）日表示，考量國內疫情目前已趨緩並且穩定控制，經與相關單位溝通討論及評估後，宣布自11月2日至11月15日維持疫情警戒標準為第二級。除此之外，也將讓部分防疫政策鬆綁。
編輯中心/綜合報導
2021-10-28 14:28:51
指揮中心指出，二級警戒時外出全程仍佩戴口罩，除以下五種情形得免戴口罩：一、於室內外從事運動、唱歌時；二、於室內外拍攝個人/團體照時；三、農林漁牧工作者於空曠處(如：田間、魚塭、山林)工作；四、於山林(含森林遊樂區)、海濱活動；五、於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。指揮中心提醒，民眾仍應隨身攜帶或準備口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，應配戴口罩。
另外也將取消集會活動人數上限、營業場所及公共場域人流控管和總量管制、藝文展演、體育活動、國家公園、國家風景區、觀光遊樂業等之室外人數降載等規定。台鐵高鐵車廂、公路客運、遊覽車、國內航班/船舶、電影院、KTV、MTV、網咖等場所，也將開放民眾得暫時脫口罩飲食。
指揮中心表示，目前仍需關閉之場所（歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店/廊、理容院等），若無陪侍服務者，符合防疫管理得有條件開放；指揮中心將持續觀察疫情態勢，適度放寬管制措施，強化邊境監測及防疫作為。籲請民眾應落實個人防護措施，主動積極配合各項防疫措施，以兼顧防疫與生活品質。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。