長榮機師確診！美返台居檢「第5天陽性」 已打過2劑BNT
長榮航空今（28）日傳出一名機師於22日執勤返台後依規定進行5天居家檢疫，檢疫結束後經採檢為陽性。中央流行疫情指揮中心今（28）日所公布的國內新增6例境外移入個案，其中一例美國境外移入個案中，也見該名機師。對此，指揮官陳時中證實，該個案於7月時打過兩劑BNT疫苗，
編輯中心/綜合報導
2021-10-28 14:43:14
指揮官陳時中表示，今日境外移入個案中，包含一名國籍航空機師，個案在居家檢疫第5天期間被驗出來，第二次派飛回來之後，居家檢疫期間快篩陰性，回來第5天陽性，且在7月多時打過兩劑BNT疫苗了。」
指揮中心說明，今日新增6例境外移入個案，為2例男性、4例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自日本(案16499)、美國(2例，案16500、案16501)、英國(案16502)、吉爾吉斯(案16503)及蒙古(案16504)入境，入境日介於今(2021)年10月12日至10月26日。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞
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