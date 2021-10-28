名家論壇》韋安／侯友宜會為年輕人擋子彈嗎？

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顯然，綠營開始用「抗中保臺」牌，來防範和修理2024最大潛在對手。不過，這招用在侯身上，可能根本沒用。
綠營鎖定侯為未來最大的「假想敵」，否則不會連番兩天，新北民進黨團對他磨刀霍霍來修理。從核四公投到是否選總統議題，以及是否對共機擾臺表態。但這些只會增添侯在2022和2024政壇中，不可忽視的份量。
現今無分藍綠政治人物中，最有資格講「保護人民、捍衛國家」，非侯莫屬。因為他30多年的警察生涯，被電視直播，和民眾目睹多次，公認的曾不顧生死，參與警匪槍戰；也曾隻身與火力強大的陳進興談判，成功救出幾個月大的人質。侯早已用行動履行過「保護人民、捍衛國家」的職責。
其他人可能受綠營「抗中保臺」攻防，容易被扣上「紅帽」，但有著質樸臺派色彩的侯友宜，即使綠營支持者，也相信他的「鐵漢英雄」，會不惜性命、不惜代價、不怕死地保衛臺灣人的安全和利益，而絕不可能「賣臺」。
綠營如果現在和未來，用「抗中保臺」牌修理侯，反而只會踢鐵板，替侯友宜更「加分」。
此外，綠議員也問錯問題和問錯對象，顯然把侯友宜，當成陳柏惟和林昶佐，想進行一場「嘴炮愛臺」的忠誠檢驗表演。他其實應該問侯友宜，比較「務實」的問題：
一，願不願意簽下生死狀，一旦發生戰爭，第一個上戰場？二，願不願意付出生命，也要為年輕人擋子彈？而不是用「嘴炮」，推年輕人上戰場。
同樣的問題，如果也問陳柏惟、林昶佐和這位議員自己，答案會是怎樣呢？
向來在議會對民代客客氣氣的侯友宜，之所以會發怒回嗆，實在是他的「底線」被踐踏了。
侯友宜當員警時，只論黑白，不論政治。當市長也只求做事，不分藍綠。綠營議員今天質疑侯對國家（中華民國）的忠誠度，簡直是自己找麻煩。因為現在的政治人物中，只有侯有真槍實彈地，保護過人民，捍衛過國家。
侯有臺灣人特有溫厚性情，相信「給他人機會，就是給自己機會」。10幾年來，當新北正副市長，從來沒在議會大聲過，但今天實在無法忍受這樣的羞辱。
像侯友宜這樣，40多年前，19歲就踏入警校的老派軍警人員，所受的當時教育和社會薰陶，對中華民國的信念是十分強烈和堅定的。被質疑對國家（中華民國）的忠誠，簡直是對他人生最大侮辱。怪不得會克制不住火爆起來，連番回嗆。
因為侯相信自己，最有底氣和經驗，明天若開戰（無論什麼原因），他真的會不顧生死，去站在最前線。而民眾心目中，會相信侯，還是那些發難的民代，哪個真的會上戰場？
以侯友宜的生死經歷，捍衛國家，為年輕人擋子彈（而非推他們上前線），對侯而言，是毋容置疑「肯定句」，而非「疑問句」。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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