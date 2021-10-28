蔡英文證實美軍協訓國軍　學者：戰略轉向建設性清晰

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李大中表示，在台海發生時被問到台海若有事，對美軍來台協防時，蔡總統表示有信心，但這可能會造成民眾誤解，拜登政府官員說美國官方表明對台承諾「堅若磐石」，並沒有超乎美國過往幾十年來對台戰略模糊的政策，因為美國對台安全承諾是依據《台灣關係法》（Taiwan Relations Act），美國對台承諾包括提供台灣防衛性武器，加上近期美方表示看重台海和平穩定，鼓勵兩岸進行有意義對話等，但是並未說明美國與其他夥伴會在台海有爭端時會來馳援，如同今天國防部長邱國正所言，我國應該還是要自我強化防衛能力。
國防安全研究所國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，蔡英文總統說法應與美方取得默契，且用語極為精確，蔡總統的用語presence of military trainers是指美軍的存在，而駐防的正式軍語是"residence"、"station"，兩者不同。也凸顯蔡總統的外交用語即為老練精確。
蘇紫雲表示，美國在美日、美韓、G7峰會的聯合聲明都將台海和平與安全納入議題，國務院亞太副助卿華自強（Rick Waters）指稱中國誤用聯合國2758決議案、國務卿布林肯公開提倡台灣應加入聯合國體系(UN system)，拜登總統多次提及對台灣的防衛承諾，顯示美國台海政策的調整。這可視為「建設性清晰」(constructive clear)，傳統的戰略模糊、戰略清晰二分法已不適用現況，所以建設性清晰比較適合描述現況。