二級警戒延長至11／15　有陪侍八大行業擬11／16開放

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指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中說明，考量國內疫情目前已趨緩並且穩定控制，經與相關單位溝通討論及評估後，中央流行疫情指揮中心宣布，自11月2日至11月15日維持疫情警戒標準為第2級。
陳時中表示，警戒期間外出全程佩戴口罩，除例外情形得免戴口罩。例外條件包含於室內外從事運動、唱歌時；於室內外拍攝個人或團體照時；農林漁牧工作者於空曠處（如：田間、魚塭、山林）工作；於山林（含森林遊樂區）、海濱活動；於溫泉或冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕場合。
陳時中說，上述場合得免戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩。營業場所及公共場域遵守實聯制、量體溫、加強環境清消、員工健康管理、確診事件即時應變。
另外，取消以下限制，包含集會活動人數上限；營業場所及公共場域人流控管或總量管制；藝文展演、體育活動、國家公園、國家風景區、觀光遊樂業等之室外人數降載規定；開放台鐵、高鐵車廂、公路客運、遊覽車、國內航班、船舶、電影院、KTV、MTV、網咖等場所得暫時脫口罩飲食。
至於目前仍需關閉場所，包含歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店或酒廊、理容院等，陳時中表示，11月2日起，無陪侍服務者，符合防疫管理得有條件開放；另規劃11月16日起開放有陪侍相關行業。
指揮中心將持續觀察疫情態勢，適度放寬管制措施，強化邊境監測及防疫作為，也籲請民眾應落實個人防護措施，主動積極配合各項防疫措施，以兼顧防疫與生活品質。（編輯：唐聲揚）1101028