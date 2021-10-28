提前達標！全台疫苗覆蓋率「第1劑破7成」 第2劑已達3成
新冠肺炎疫情於全球爆發，各國為了防疫都在力拼全國疫苗覆蓋率。中央流行疫情指揮中心今（28）日表示，截至27日為止，我國COVID-19疫苗第一劑接種人口涵蓋率已達70.01%、第二劑已達30.87%，劑次人口比100.88（劑/每百人），全國已接種約2363.7萬人次，提前達成接種目標。
編輯中心/綜合報導
2021-10-28 15:13:55
指揮中心說明，由於國內自行採購疫苗逐續到位，以及他國和國內企業捐贈疫苗，有助於推動接種作業，逐步開放全民接種。截至目前為止，目前國內COVID-19疫苗各類風險對象醫事人員、防疫人員之2劑接種完成率已超過85%，65歲以上長者第一劑接種涵蓋率則超過78%、第二劑接種完成率亦超過67%，機構及社福照護系統運作等對象第二劑接種完成率亦達56%。
指揮中心解釋，我國參照「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）」專家委員建議訂定的COVID-19疫苗接種政策，從今年3月22日起開始施打，提供醫事人員、防疫人員、維持治安等社會機能人員、以及維持機構及社福照護系統運作等對象接種疫苗。後續亦開放75歲以上長者接種，納入孕婦及關鍵基礎設施等對象且逐續開放65歲以上至第10類對象（50至64歲）；自6月7日起，也推動疫苗大規模接種作業提供民眾免費施打。
指揮中心說，在中央及地方政府努力下，在10月底前提前達成第一劑接種涵蓋率70%、第二劑接種率達30%的目標。指揮中心誠摯感謝全國COVID-19疫苗接種醫護及工作人員的辛勞與付出，亦感謝國人依序配合接種。指揮中心將持續以達成國人群體免疫為目標，以利後續滾動調整防疫政策放寬機制，逐步恢復社會之正常運作。（編輯：陳雅雲）
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