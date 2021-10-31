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懷孕不是夢／大齡又高壓想再孕　醫提醒要先做一件事

▲女建築師壓力大流產後難「再孕」，醫師呼籲民眾，想生子先做卵巢健康檢測。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
▲女建築師壓力大流產後難「再孕」，醫師呼籲民眾，想生子先做卵巢健康檢測。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

記者劉雅文／台北報導

2021-10-31 10:02:00

台灣是東北亞國家生育率最低的國家，環境的變遷以及社會型態的改變，讓女性不孕人數不斷攀升。一名女建築師過去求子6年才成功，但是因為工作忙、壓力太大不幸流產，之後幾年就一直沒有動靜，久久無法懷胎，最後決定透過試管求子，才終於成功受孕生下一女。醫師呼籲，民眾可以透過卵子儲存量指標檢測（AMH），來了解卵巢的狀況，並透過抽血檢測，知道卵巢功能健康指數，評估可用的卵子存量。

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這名女建築師分享自己求子經驗時表示，30歲結婚後，其實一直希望可以透過自然受孕的方式懷孕，夫妻倆也沒有避孕，但過了6年都沒成功。直到2016年的時候才第一次懷胎，卻因為建築師工作壓力大又忙碌，最後不幸流產。之後就一直想再懷孕，又遲遲無法自然受孕。

女建築師說，自己的年齡已經越來越大，説心情不焦慮是假的，工作壓力加上每個月迎來的失望，累積堆疊讓她整個人非常沮喪，於是她跟丈夫兩人，從中國放棄一切工作回到台灣，就是為了安心求子，輾轉在親友介紹下找到了生殖中心。

還記得第一次就診的時候，這名女建築師非常緊張，很怕聽到醫生說自己身體有什麼問題，像是不適合懷孕之類的，所幸一切沒有異常，在醫師的幫助下先嘗試了一次人工授精但沒有成功，於是改接受了試管。

最終成功取卵12顆，也順利懷孕生女。回想當時心情，女建築師表示，其實知道懷孕那一刻心情是很平靜，但是滿心感恩，「感謝老天！終於給我這個寶寶！」

華育生殖醫學中心院長徐明義就提到，女性懷孕率是隨年齡下降，年過40歲的女性，生育能力已經接近尾聲。因此特別提醒有準備生孩子的女性，可以透過卵子儲存量指標檢測（AMH），來去了解自己卵巢的狀況，並配合抽血檢測，確認卵巢功能健康指數，以及評估可用的卵子存量。

做了上述兩個檢查後，女性朋友可以考慮是否要儘早規劃生子，亦或是選擇先凍卵。徐明義提到，卵子健康與否跟年齡有正相關，也決定了懷孕率，一般會建議民眾如果還沒有生子計畫，至少在30到35歲前可以先凍卵，以免日後來不及。

日前立委陳玉珍也透露，自己選擇在47歲的年紀凍卵，就是為了給自己多一點選擇空間。她也呼籲未來應修法，希望可以朝凍卵與AMH檢測補助方向來努力。

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