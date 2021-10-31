懷孕不是夢／大齡又高壓想再孕　醫提醒要先做一件事

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女建築師說，自己的年齡已經越來越大，説心情不焦慮是假的，工作壓力加上每個月迎來的失望，累積堆疊讓她整個人非常沮喪，於是她跟丈夫兩人，從中國放棄一切工作回到台灣，就是為了安心求子，輾轉在親友介紹下找到了生殖中心。
還記得第一次就診的時候，這名女建築師非常緊張，很怕聽到醫生說自己身體有什麼問題，像是不適合懷孕之類的，所幸一切沒有異常，在醫師的幫助下先嘗試了一次人工授精但沒有成功，於是改接受了試管。
最終成功取卵12顆，也順利懷孕生女。回想當時心情，女建築師表示，其實知道懷孕那一刻心情是很平靜，但是滿心感恩，「感謝老天！終於給我這個寶寶！」
華育生殖醫學中心院長徐明義就提到，女性懷孕率是隨年齡下降，年過40歲的女性，生育能力已經接近尾聲。因此特別提醒有準備生孩子的女性，可以透過卵子儲存量指標檢測（AMH），來去了解自己卵巢的狀況，並配合抽血檢測，確認卵巢功能健康指數，以及評估可用的卵子存量。
做了上述兩個檢查後，女性朋友可以考慮是否要儘早規劃生子，亦或是選擇先凍卵。徐明義提到，卵子健康與否跟年齡有正相關，也決定了懷孕率，一般會建議民眾如果還沒有生子計畫，至少在30到35歲前可以先凍卵，以免日後來不及。
日前立委陳玉珍也透露，自己選擇在47歲的年紀凍卵，就是為了給自己多一點選擇空間。她也呼籲未來應修法，希望可以朝凍卵與AMH檢測補助方向來努力。