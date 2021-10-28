布林肯挺台加入聯合國體系 學者：應爭取參加周邊組織
美國國務卿布林肯日前透過聲明支持台灣參與聯合國體系（UN system），學者認為，應該觀察美國是否有具體行動，若有行動，應該也只是在不涉及會籍前提下，支持台灣加入聯合國周邊組織。
記者呂炯昌／台北報導
2021-10-28 17:40:59｜2021-10-28 18:05:17
淡江大學國際事務與戰略所副教授李大中表示，美國是台灣主要的國際夥伴，美國挺台是好事，但是布林肯是說「支持台灣有意義參與聯合國體系」，美國支持台灣參加國際組織有其一貫性，其實過去歐巴馬政府時開始有類似表態，川普任內駐聯合國大使也曾推文支持台灣參加聯合國體系組織。
李大中表示，聯合國是非常龐大的體系，旗下有許多專門機構，包括WHO（世衛）與ICAO（世界民航組織），2009至2016年我國還能夠參加WHA（世界衛生大會）與ICAO，布林肯重點應該是支持台灣參加這些重點機構，我國現在還是要繼續爭取加入這些機構，但不能忽略兩岸關係的因素。兩岸關係若比較平緩，台灣要加入國際組織才能水到渠成。
台灣大學政治系副教授陳世民表示，布林肯此次挺台加入聯合國體系，雖然是以國務卿高度首度對外聲明，但從中並沒辦法看出美國具體的作法。10月底將舉行G20領袖峰會，美國拜登總統將赴義大利參加，屆時歐美領袖將同台，美國也規劃在年底舉辦民主高峰會。拜登若能在這兩場活動中將挺台言語化身為具體行動，例如邀請蔡英文總統以視訊或親自參與等，或是串聯其他民主國家發表挺台方案，這樣才具有帶頭作用。