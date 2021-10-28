名家論壇》錢震宇／罷免及公投是民主照妖鏡

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罷免跟公投都是人民得以行使的公民權，也都是法律賦予人民的權利，一旦成案就是正反雙方開始論述，各自爭取支持。作為執政者理當謙虛且負責任地為自己所堅持的政策辯護，怎麼會是去攻擊發起罷免跟公投的那一方？竟還有臉指責發動方是政治操作。
更加諷刺的是，降低罷免門檻跟公投法三讀都是民進黨執政時期通過的。面對罷免已成案的林昶佐，恐怕是最為尷尬的，2016年就是林昶佐提案下修《選罷法》罷免門檻，當時他提案的該版本甚至沒有票數門檻，只要罷免票數比反對票多、就能成功罷免，想想看這是多麼離譜荒謬的提案內容。
即便最後罷免門檻被修成四分之一，這正是民進黨與時代力量聯手通過的版本。目的不是為了制衡背離民意的民代，或是淘汰不用功的立委，而是配合之前公民團體發起的割闌尾運動，要罷免國民黨立委吳育昇、林鴻池跟蔡正元沒有成功，而跟綠營合作以「公民權下放」包裝下修罷免門檻。說穿了，就是針對對立政黨的政治性提案。
在罷免陳柏惟之前，蔡英文說「不要讓認真的人孤單」，罷免後說「陳柏惟值得所有人肯定」，然後綠營開始檢討罷免門檻是否要上修，實在很噁心！絲毫不尊重罷免制度，只在乎罷免門檻，不想再讓綠營人士被罷掉，完全把民主當兒戲。
林昶佐更是不要臉地跟朱立倫喊話，要朱立倫冷靜思考，適可而止，然後亂扯罷免陳柏惟是在配合中共，被中共滲透。哇！這表示中國大陸也在學習中華民國的罷免制度了？還是說這次投同意罷免的台中市民都是中共派來的間諜？把自己提案修正通過的選罷法拿來說成是在呼應中共，「所以是你林昶佐在配合中共囉」！
面對公投，蔡英文大言不慚地說，這是國民黨在惡鬥，把公投當成阻礙國家發展的工具。我沒聽錯吧，蔡英文的民進黨在2017年12月用立院優勢人數強行通過《公民投票法》修正案，大幅下修公投門檻，提案門檻降為萬分之一，連署成案門檻為百分之1.5，通過門檻也改為「簡單多數決」，且有效同意票達總選舉人數總額四分之一以上。
當時民進黨將此比喻成公民權的一大勝利，說是人民作主、還權於民，還批評之前國民黨通過的版本是鳥籠公投，看得到用不到。若是依照民進黨講法，公投是人民的權利，應該普及而容易成案，才能真正地讓民眾擁有憲法所賦予的創制、複決權。但今天民進黨卻把公投說成是在野黨惡鬥的工具，不該拿來阻礙目前正在進行的政策。昨是今非，莫此為甚。
仔細檢視，年底的四項公投，除了反萊豬公投及公投綁大選是由國民黨的林為洲跟江啟臣領銜提出外，另外的核四商轉公投及珍愛藻礁公投皆是由民間社運人士提出，跟政黨惡鬥有何關係？蔡英文把這公投硬扯到反對改革、阻礙進步，是小看了台灣人民，更宣告民進黨只是一再利用公民團體、環保團體及社運團體，來進行奪取政權的工具。
罷免與公投本身就是個民主照妖鏡，前後一比，照映出蔡英文與民進黨邪惡的政治私心與利益薰心，把人民當棋子、拿民主開玩笑，不惜動用一切國家機器就是要反罷免、反公投，如此醜陋的假民主政府才是最該被人民唾棄的。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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