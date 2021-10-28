巷仔內／蔡英文證實美軍協訓國軍　台美默契加溫

蔡英文總統接受美國有線電視新聞網（CNN）獨家採訪，首度證實有美軍在台協助台灣軍隊訓練，並對美軍協防台灣有信心。這是我國政府高層首度證實美軍在台協訓部隊，也讓國際社會關心美國對台「戰略模糊」政策是否改變。蔡總統的專訪內容一出，立刻牽動美中台的大三角情勢，引發各界關注。蔡總統的說法明確而精準，勢必事先已和美方取得默契，由此可見，美國愈趨重視台灣這個盟友的角色，而未來美方是否會有進一步挺台的具體動作，值得持續觀察。
記者呂炯昌／特稿
2021-10-28 17:53:22
蔡英文證實美軍在台協訓，部分媒體下標「美軍駐台」，引發立委質詢關切。對此，國防部長邱國正澄清，美軍不是部隊「進駐」台灣，而是協訓人員在台灣協助訓練國軍。軍隊「駐台」與「助台」僅有一字之差，但政治意涵差別相當大，依據國際法與國際慣例，一國部隊正式進駐，必須簽署軍事互助協定，軍人犯罪豁免條款等；協訓部隊不一定要現役軍人，退役與現役軍人都可以用顧問團名義來台，或是化身文職人員派駐在美國在台協會（AIT），前往營區與國軍交流。
所謂「戰略模糊」（Strategic Ambiguity）是美國在台海戰爭危機上的模糊立場，不表明會如何應對共軍犯台，「戰略模糊」目的是不明講中國犯台美軍的回應措施，讓北京因為摸不著美軍反應而不敢採取軍事冒進行為，這是美國長期以來的對台政策。而「戰略清晰」（Strategic Clarity），則是美國明確表示中國犯台時的回應政策。隨著中國對台軍事威脅加深，川普總統執政末期，要求美國拋棄「戰略模糊」的聲勢不斷升溫。
美國總統拜登日前2度脫口而出美國有保衛台灣的承諾，但是稍後白宮低調澄清美國對台政策不變。美方之所以重申「戰略模糊」，一方面是不讓北京摸清楚美國防衛台灣的底線，讓中國有更進一步對台軍事威脅舉動；另一方面，避免過度鼓舞台獨勢力，讓台灣變得更傾向於獨立，反而助長中國犯台。
從川普政府上台以來，美國友台法案、挺台言論不斷，售台武器再創一波高峰，美國如此挺台，除了兌現對民主盟邦的承諾外，更大因素是把台灣當成對抗中國崛起的棋子。面對中國威脅，有強大盟友支持當然好，但是自己國家還是要自己救，畢竟阿富汗淪陷的教訓殷鑒不遠。