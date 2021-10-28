和iPhone 13一樣美哭！夢幻仙女色「天峰藍」超欠買5包款

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官網定價：NT$84,000元
被CELINE親閨女、品牌大使Lisa揹成爆款的TEEN SOFT 16手袋也推出超美天峰藍！以手感極好的天然小牛皮縫製而成，圓潤的方形包款設計和可拆除的針織寬背帶，搭配溫柔的天峰藍色系，讓包款具有療癒質感，整體設計極簡的包款揹上肩更顯率性迷人。
2. LOUIS VUITTON / ONTHEGO MM托特包
官網定價：NT$119,000元
時髦又實用的大容量托特包是許多人的包款首選，這款限量的ONTHEGO MM托特包以低調別緻的漸層天峰藍色呈現，內部容量寬敞，可輕易放入手提電腦等必需品，包身綴有皮革吊飾，更增添俏麗氣息，如果你正在尋找一只萬用百搭手袋，這款顏色夢幻又實用的托特包你一定要買！
3. BURBERRY / Lola手袋
官網定價：NT$65,000元
可以肩揹、斜揹，還能當手拿包使用的時髦包款就是BURBERRY的話題IT BAG「Lola手袋」。以年輕顛覆、柔軟隨性的格調重新詮釋優雅TB手袋，清新的天峰藍色系與優雅的Lola手袋可說是最完美的搭配，約會穿搭一定要揹上這款，將你的小女人氣息展露無遺。
4. DIOR / BOBBY肩揹包
官網定價：NT$115,000元
未上市就掀起轟動，讓各國女星輪流搶揹的DIOR BOBBY包相信大家都在IG上被洗版過！圓潤的外型及新月狀的設計，讓這款手袋既復古典雅、又摩登休閒！配上熱議的天峰藍色系更是美到受不了，無論手提或肩揹都能展現不同的時髦態度，是時髦精必追的包款。
5. VALENTINO / ROMAN STUD肩揹包
官網定價：US$3,150元
VALENTINO鉚釘包以經典不退流行的菱格紋設計，搭配黃銅色巨型鉚釘，融合優雅與龐克風格，搭上最夯的天峰藍色，配上一件素雅小洋裝展現性感俐落的時尚風格，或搭配簡單帽T及牛仔褲散發青春活力氣息，個性感十足又百搭的包款，難怪能讓眾多時尚潮人愛不釋手。
本文出自閨蜜旅代購