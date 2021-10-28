台灣大Pixel 6獨家資費出爐　月付999元就能0元入手

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針對Pixel 6系列購機專案，台灣大表示，搭配5G 1399元資費，綁約48個月，Pixel 6 Pro （128G）就能0元帶回家，網路門市申辦1399元以上資費搭購 Pixel 6 或 Pixel 6 Pro，再送momo幣，讓用戶消費輕鬆折抵；此外，台灣大也提供「全民舊機換新機」方案，門市回收 Google Pixel 5 最高可折抵1萬100元。
此外，台灣大也宣布，Google Nest Hub （第 2 代）智慧螢幕與「Google 智慧家庭通話」服務將於11月18日上市。林之晨指出，Google Nest 系列智慧音箱，兩年來總銷量突破33萬台，在台達到3.7％家戶滲透率；今年特別準備Google 智慧家庭通話功能，用戶只要申辦一組台灣大070門號，綁定智慧音箱，即可將音箱升級為電話，隨時隨地透過 WiFi 與任何號碼進行通話。
台灣大稱，用戶申辦台灣大5G「好速成双」指定專案，即可用0元一次擁有Nest Hub （第 2 代） 與 Google Nest mini 智慧音箱、台灣大智慧家庭升級組及momo幣，並享受在外5G行動上網吃到飽，在家用1Gbps+WiFi6飆網的絕佳體驗。