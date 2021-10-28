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台灣大Pixel 6獨家資費出爐　月付999元就能0元入手

▲台灣大哥大總經理林之晨表示，很高興再次與 Google 攜手，電信獨家提供包括 Pixel 6與 Nest Hub(第 2 代)智慧螢幕在内的 Google 新品。（圖／台灣大哥大提供）
▲台灣大哥大總經理林之晨表示，很高興再次與 Google 攜手，電信獨家提供包括 Pixel 6與 Nest Hub(第 2 代)智慧螢幕在内的 Google 新品。（圖／台灣大哥大提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-10-28 16:34:15

台灣大哥大今（28）日舉辦記者會宣布，正式開賣 Google 全新智慧型手機 Pixel 6 與 Pixel 6 Pro，搭配台灣大5G的999元資費、綁約48個月，Pixel 6 （128G）就能0元帶回家，11月30日前申辦以上專案購機，再送藍牙耳機。

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台灣大哥大總經理林之晨表示，今年Google Pixel 6無論軟硬體組合，都相當強大，以目前預購情形來看，今年預購量預估會比上一代多出3倍以上，且會持續熱銷下去。

針對Pixel 6系列購機專案，台灣大表示，搭配5G 1399元資費，綁約48個月，Pixel 6 Pro （128G）就能0元帶回家，網路門市申辦1399元以上資費搭購 Pixel 6 或 Pixel 6 Pro，再送momo幣，讓用戶消費輕鬆折抵；此外，台灣大也提供「全民舊機換新機」方案，門市回收 Google Pixel 5 最高可折抵1萬100元。

此外，台灣大也宣布，Google Nest Hub （第 2 代）智慧螢幕與「Google 智慧家庭通話」服務將於11月18日上市。林之晨指出，Google Nest 系列智慧音箱，兩年來總銷量突破33萬台，在台達到3.7％家戶滲透率；今年特別準備Google 智慧家庭通話功能，用戶只要申辦一組台灣大070門號，綁定智慧音箱，即可將音箱升級為電話，隨時隨地透過 WiFi 與任何號碼進行通話。

台灣大稱，用戶申辦台灣大5G「好速成双」指定專案，即可用0元一次擁有Nest Hub （第 2 代） 與 Google Nest mini 智慧音箱、台灣大智慧家庭升級組及momo幣，並享受在外5G行動上網吃到飽，在家用1Gbps+WiFi6飆網的絕佳體驗。


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