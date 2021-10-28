LuLu新家「奢華廚房」要價百萬元　親曝結婚計畫

LuLu前陣子大方認愛「萬秀洗衣店」孫子張瑞夫，今（28）日出席購物平台記者會時，透露明年即將搬新家，除了砸6000萬買房外，新家的廚房還超過百萬元，目前正在努力工作還房貸，與男友也是各忙各的，所以目前沒有結婚的打算。
記者侯家瑜/台北報導
2021-10-28 18:30:00｜2021-10-28 19:05:18
LuLu透露平時不會特別買禮物給男友，反而對經紀人比較大方：「他生日真的花我好多錢，他身上所有名貴的東西都是我送他的。」被問到會不會像吳姍儒一樣閃婚，LuLu堅定表示絕對不會，也不確定張瑞夫是否會是未來的結婚對象，不過回家後會認真思考：「這問題值得深思，我現在無法給出明確答案，因為我不想傷害他，還在相處中。」至於會不會排斥「先上車後補票」，她笑而不答、避談敏感話題：「這問題太激烈了啦！」
LuLu表示明年即將搬新家，目前正在努力工作繳房貸，手頭上一共有5個節目要忙，月底也還有尾牙、跨年場，還興奮透露新家的廚房非常豪華，要價超過百萬，屆時會開箱給大家欣賞：「因爲有百萬廚房來我們家贊助，我防疫在家每天料理，他們發現我是廚藝界一顆閃亮的星。」笑說自己廚藝進步很多、很好吃，已經讓媽媽、好友等人認證過。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。