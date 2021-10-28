甜美新二代17歲扛百萬債　還清後考上國立大學

《四方報》報導， 母親來自印尼的新二代宓凌，從小在台灣長大，然而在17歲那年，父親重病讓家庭經濟陷入困難，為了讓父親治療而欠下大筆債務，且父親最終仍病逝。除了宓凌的媽媽必須四處打零工賺取生活費，她也扛下百萬債務，在17歲那年休學並走入職場。
記者賴正琳/綜合報導
2021-10-28 16:47:10｜2021-10-28 16:48:09
宓凌指出母親從16歲透過相親嫁來台灣，跟母親相差21歲的父親長年糖尿病及心臟瓣膜閉合不全，多年來母親打過各式各樣的零工，包括洗碗、顧店、滷味攤和工廠，就為了維持家庭開銷和付父親的醫藥費。由於醫藥費龐大而欠下的百萬債務，讓貼心的宓凌決定休學，讓母親身上的重擔不會太沈重。
休學後的她曾做了美食行銷和各種打工，最終走入直播間，當起網美主播，目前在Instagram上累積超過10萬的粉絲。工作幾年後終於在20歲將家中債務還清，隔年更被公司選為1111人力銀行的專題報告形象代表。隨著經濟壓力趨緩，她開始能完成求學夢，返回校園就讀南華高中資料處理科，並持續半工半讀直到畢業，順利地考上國立台北大學，展開璀璨的大學生活。
現年24歲的大一新生宓凌表示過往人生真的很辛苦，小時候甚至因為母親是印尼人，而莫名其妙被霸凌，她那時很疑惑自己長相和口音都跟其他人一樣，到底有什麼不同？不過多年過去，現在的她相當以新二代身份為傲，同時她也想鼓勵一樣是新二代的人不要因一時的黑暗而喪志，「只要努力一定會得到成果」。