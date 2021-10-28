▲ 112.8 萬起！Subaru 小改款 Forester 預售正式開跑，搭載「EyeSight 4.0」智駕輔助系統

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小改款 Forester 全車系導入符合 Level 2 半自動駕駛技術的「EyeSight 4.0 智能駕駛安全輔助系統」，透過 Subaru 獨家設計的新型擋風玻璃與全新立體攝影鏡頭系統，提升幾近兩倍的廣度偵測，更以完備的 9 大功能提供安全防護，全新搭載「LCF 車道維持置中系統」及「LDP 車道偏離輔助系統」，搭配智慧多模式「ACC 全速域主動車距控制定速巡航系統」能輔助駕駛者主動維持於車道置中或依前車動態進行調整並保持安全距離。此外，小改款 Foreste r的「PCB 預防碰撞自動煞車系統」新增轉彎緊急自動煞停輔助功能，可於轉向時偵測對向來車及十字路口的行人、自行車、摩托車，並在必要時提供自動緊急煞車輔助。而全新的「AES 緊急自動轉向輔助系統」，可在 PCB 進入第二階段煞車時，偵測鄰近車道線是否有足夠空間及後方車輛動態來判斷是否需要進行主動閃避，提供更即時的安全防護。
而在 2022 年式所搭載的「DMS 智能駕駛警示系統」，不僅提供個人化智慧臉部辨識、專注力偵測警示以及疲勞駕駛偵測警示三大功能，更新增了「手勢控制空調溫度」功能，能減少駕駛目光離開車前的機會。
運動化外觀為主要改款差異
小改款 Forester 的外觀造型以 Subaru 家族六角型水箱護罩作為視覺中心，以全新運動霧黑造型搭配鍍鉻飾條點綴，延伸至兩側全新設計的 LED 頭燈、C 字型日行燈，而新式 LED 霧燈座則結合鍍鉻飾條，並搭配全新運動化雙色削切 18 吋鋁圈*(註1)。
內裝部分，則搭配個性雙色內裝，並新增行李廂上方機能雙掛勾，以及優化駕駛座椅位置記憶功能，此外，小改款 Forester 新增「曠野綠」、「漠野綠」和「典藏棕」三種大地系列車色。
更人性化的 X-MODE
此次也特別針對「X-MODE」越野系統進行優化，透過改善啟動方式達到提高駕駛專注力之目的，並減少重複開啟的動作；而陡坡緩降系統的運作邏輯也調校得更為聰明且人性化，讓做動更即時且更能輕鬆駕馭車輛的動態反應。
註 1: 18 吋鋁圈、鍍鉻造型水箱護罩及新式 LED 霧燈座設計為 Forester i-S EyeSight 標準配備
【小改款 Forester 預接單售價】
車型
建議售價
尊榮體驗價
The New Forester 2.0i-L EyeSight
115.8 萬元
112.8 萬元
The New Forester 2.0i-S EyeSight
125.8 萬元
122.8 萬元
*尊榮體驗價公布起開放受訂，正式價格以上市發表為準，多退少不補。
*規格配備以台灣實際銷售車款為準，台灣速霸陸保留最終更動之權利。