台灣人最愛泡麵不是「來一客、滿漢大餐」！銷量認了：這碗是冠軍

蘿拉翻車遭蔡阿嘎開除！職位、螢幕形象懶人包　自毀10年老闆信任

▲蔡阿嘎（右）指出資深員工蘿拉（中）做出不法行為，宣布解除雙方勞雇關係。（圖／蔡阿嘎YouTube）
▲蔡阿嘎（右）指出資深員工蘿拉（中）做出不法行為，宣布解除雙方勞雇關係。（圖／蔡阿嘎YouTube）

記者張嘉哲/綜合報導

知名百萬YouTuber蔡阿嘎團隊的員工福利人人稱羨，由於蔡阿嘎對待員工相當大方，甚至會邀請員工拍片、製作特別企劃等，不論是三節、年終、員工旅遊都是非常到位，是不少人嚮往的職場生活。不過6日晚間，蔡阿嘎突然發聲明開除元老級員工「蘿拉」，讓各界感到錯愕，由於蘿拉不僅在蔡阿嘎身邊工作10年以上，過往螢幕形象也是近乎完美，這次卻成為「不法行為」、「遭老闆開除」的主事人，讓太多鐵粉大感意外。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡阿嘎6日晚上再IG突然發布律師聲明，內容寫道，「蘿拉」因個人不法行為嚴重違反蔡阿嘎工作室公司政策及工作規則，造成公司重大損失，公司不得已終止與蘿拉的勞雇關係。未來蘿拉不再任職於蔡阿嘎工作室所屬公司，也解除所有形式合作關係，「不得再以蔡阿嘎工作室所屬公司名義進行任何活動。」並且指出蘿拉個人有不法行為，而蔡阿嘎本人以及團隊成員都不知情。

▲蔡阿嘎發出律師聲明，表示已經與蘿拉解除勞雇關係。（圖／蔡阿嘎臉書）
▲蔡阿嘎發出律師聲明，表示已經與蘿拉解除勞雇關係，10年同事情瞬間崩盤。（圖／蔡阿嘎臉書）
蘿拉10年元老員工遭開除！過往螢幕形象好到「逼哭同事」

事實上，如果長期都有在看蔡阿嘎頻道的觀眾，對蘿拉一定完全不陌生，因為蘿拉是工作團隊中數一數二陪伴蔡阿嘎工作10年以上的夥伴，對外宣稱是經紀人、業務窗口等等，其在螢幕的形象就是一個「非常照顧人的大姊姊。」

在前年的年終禮物拼搏當中，蔡阿嘎當時先讓員工兩兩PK抽牌比大小，贏家即可得到自己寫下的年終禮物，當時蘿拉對上另名員工賴賴，結果取勝獲得「價值10萬的機票+酒店組合」，根據遊戲規則，贏方可以選擇再跟老闆蔡阿嘎PK抽牌，如果贏了兩人都送，輸了則是自己獎品要砍半，結果蘿拉卻直接告訴賴賴「我直接買一支iPhone 15給妳」，讓賴賴感動到當場淚灑現場。

▲
▲蘿拉過往在螢幕形象就是「溫暖大姊姊」，過去在尾牙禮物爭霸戰中，自掏腰包送iPhone 15給抽牌輸家員工，讓該員工感動淚灑現場。（圖/蔡阿嘎YTR）
蔡阿嘎對待蘿拉如親人！年終豐厚、生日派對比自己還盛大

由於蘿拉已經在蔡阿嘎身邊工作10年以上，身為老闆的蔡阿嘎對待蘿拉也就像親人般，在2023的發放年終獎金之時，蔡阿嘎讓員工自己寫下「想要的年終數字」，以蘿拉資深員工來說，肯定會知道自己行情大概落在哪裡，沒想到最後揭曉答案時，竟然是蘿拉寫下的數字「加上26萬」，顯見蘿拉在工作室早已經是非常核心的重要人物。

除此之外，蘿拉在過往生日的時候，蔡阿嘎還幫她舉辦生日派對，大開玩笑稱「我就請問有在尊重？蘿拉的生日會，搞得比老闆、老闆娘還盛大」，影片中，蘿拉更表示：「能在這裡工作是我最大的榮幸」，綜合種種過去的影片，都能看出蘿拉與蔡阿嘎的好感情，如今蘿拉無預警遭到蔡阿嘎解職，還被指控有「不法行為」，自毀10年老闆的信任，令人不勝唏噓。

▲蔡阿嘎去年給蘿拉年終獎金，由她自己填的數字往上加26萬。（圖／蔡阿嘎YouTube）
▲蔡阿嘎去年給蘿拉年終獎金，由她自己填的數字還要再往上加26萬，當時就掀起粉絲感到驚訝。（圖／蔡阿嘎YouTube）

蔡阿嘎開除10年員工蘿拉！行家起底「律師事務所」愣：事情大條了

蔡阿嘎突開除老員工！蘿拉惡行黑歷史曝　公關集體爆料：業界毒瘤

蔡阿嘎對蘿拉有多好？「年終獎金加給26萬」　涉非法行為心碎解雇

蘿拉違法遭蔡阿嘎開除！法院網頁被擠爆　公文內容「與90萬有關」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生