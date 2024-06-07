蘿拉翻車遭蔡阿嘎開除！職位、螢幕形象懶人包　自毀10年老闆信任

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蘿拉10年元老員工遭開除！過往螢幕形象好到「逼哭同事」
事實上，如果長期都有在看蔡阿嘎頻道的觀眾，對蘿拉一定完全不陌生，因為蘿拉是工作團隊中數一數二陪伴蔡阿嘎工作10年以上的夥伴，對外宣稱是經紀人、業務窗口等等，其在螢幕的形象就是一個「非常照顧人的大姊姊。」
在前年的年終禮物拼搏當中，蔡阿嘎當時先讓員工兩兩PK抽牌比大小，贏家即可得到自己寫下的年終禮物，當時蘿拉對上另名員工賴賴，結果取勝獲得「價值10萬的機票+酒店組合」，根據遊戲規則，贏方可以選擇再跟老闆蔡阿嘎PK抽牌，如果贏了兩人都送，輸了則是自己獎品要砍半，結果蘿拉卻直接告訴賴賴「我直接買一支iPhone 15給妳」，讓賴賴感動到當場淚灑現場。
蔡阿嘎對待蘿拉如親人！年終豐厚、生日派對比自己還盛大
由於蘿拉已經在蔡阿嘎身邊工作10年以上，身為老闆的蔡阿嘎對待蘿拉也就像親人般，在2023的發放年終獎金之時，蔡阿嘎讓員工自己寫下「想要的年終數字」，以蘿拉資深員工來說，肯定會知道自己行情大概落在哪裡，沒想到最後揭曉答案時，竟然是蘿拉寫下的數字「加上26萬」，顯見蘿拉在工作室早已經是非常核心的重要人物。
除此之外，蘿拉在過往生日的時候，蔡阿嘎還幫她舉辦生日派對，大開玩笑稱「我就請問有在尊重？蘿拉的生日會，搞得比老闆、老闆娘還盛大」，影片中，蘿拉更表示：「能在這裡工作是我最大的榮幸」，綜合種種過去的影片，都能看出蘿拉與蔡阿嘎的好感情，如今蘿拉無預警遭到蔡阿嘎解職，還被指控有「不法行為」，自毀10年老闆的信任，令人不勝唏噓。