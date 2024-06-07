蘿拉違法遭蔡阿嘎開除！法院網頁被擠爆 公文內容「與90萬有關」
百萬YouTuber蔡阿嘎昨（6）日晚間突發出律師函，開除待了10年元老級員工蘿拉，內容提到蘿拉因涉及不法行為所以遭到解雇。由於蔡阿嘎並未提及實際原因，不少粉絲開始尋找蛛絲馬跡，許多人用蘿拉的本名搜尋法院公文，找到3月15日一封關於90萬的民事裁定事件，多人湧入法院的網頁還一度癱瘓，不過有資深粉絲反駁「不可能是這個，她到5月12日左右，都還有被同事標記，甚至有在嘎哥社群發言。」
記者薛羽彤／綜合報導
蔡阿嘎昨日突然發出律師聲明解雇蘿拉，「蘿拉因個人不法行為嚴重違反蔡阿嘎工作室公司政策及工作規則，造成公司重大損失，公司不得已終止與蘿拉的勞雇關係。」蘿拉是蔡阿嘎頻道元老級員工，蔡阿嘎如此大動作引起外界關注，由於聲明中並未說明詳細非法事件，在Dcard上引起熱議，許多網友也開始自己搜尋法院公文，並推測原因，「看起來是蘿拉去跟和潤借錢，然後可能簽本票時偷蓋蔡阿嘎的公司章所以蔡阿嘎是共同發票人，然後和潤去聲請本票裁定強制執行，通知蔡阿嘎整件事情才曝光。」
蔡阿嘎僅提及蘿拉涉及不法事件，雙方已進入法律程序，有網友利用蘿拉的本名去搜尋法院公文，發現有同名同姓的人，發文日期為3月15日，內容是關於「本票裁定事件」，金額為90萬元。雖然不少人推測蘿拉違法極大可能與錢相關，不過這份公文被資深粉絲反駁，「不可能是這個，她到5月12日左右，都還有被同事標記，甚至有在嘎哥社群發言。近期的事，應該還沒那麼快有判決。」、「感覺應該不是這件事，90萬雖然不少，但可能連BKC（愛馬仕）都買不起，而且聲請人是租賃公司」、「怎麼可能都花大錢找萬國律所了，是為了區區90萬這種事。」